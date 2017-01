Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Am Mittwoch verlässt die Anleger an der Wall Street vor Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank etwas der Mut. Die Marke von 20.000 Dow-Punkten rückt wieder etwas in die Ferne, weil die Aktienkurse ihre zuvor gesehenen moderaten Gewinne größtenteils wieder abgeben. Bereits am Vortag hatte der US-Aktienmarkt trotz positiver Konjunkturdaten im Tagesverlauf etwas an Schwung verloren. Vom Sitzungsprotokoll erhoffen sich Anleger Fingerzeige über die Anzahl der für 2017 geplanten Leitzinserhöhungen. Entsprechende Signale könnte auch der Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember liefern. Beide Ereignisse dämpfen die durch die Wahl des designierten US-Präsidenten ausgelöste Euphorie am Aktienmarkt. Denn gerade die Wahl Trumps erhöhe die Unsicherheit in Bezug auf die US-Zinspolitik, heißt es.

"Der Dow bleibt auf verlockender Tuchfühlung mit der psychologisch bedeutsamen Marke von 20.000 Punkten, aber der Appetit nach mehr scheint nachzulassen", sagt Händler Remo Fritschi von ADS Securities. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 19.911 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,4 bzw. 0,6 Prozent zu. US-Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht an.

Ölmarkt stabilisiert sich

Nach dem Vortagesabsturz erholen sich die Ölpreise moderat. Weiterhin schwankt der Markt zwischen der Erwartung einer Stabilisierung der Ölpreise durch die beschlossene Förderkürzung und Sorgen über deren Umsetzung. Am Vortag waren die Ölpreise zunächst auf den höchsten Stand seit 18 Monaten geklettert, um im Anschluss auf ein Zweiwochentief zu fallen. Ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,6 Prozent auf 52,63 Dollar, für Brent geht es um 0,6 Prozent auf 55,78 Dollar nach oben. Die Rohstoffanalysten von Goldman Sachs sehen das Hoch bei den Ölpreisen über den Sommer bei 59 Dollar je Fass. Das Hochfahren der US-Schieferölförderung sollte den Preis deckeln, so ihre Einschätzung.

Goldpreis nähert sich Vierwochenhoch

Der Goldpreis setzt seine jüngste Erholungsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze nähert sich einem Vierwochenhoch. Auslöser ist der leicht nachgebende Dollar bei steigenden Inflationserwartungen. Für die Feinunze werden aktuell 1.164 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent. Zuvor hatte der Preis mit 1.168 Dollar den höchsten Stand seit dem 9. Dezember erreicht. Ein schwächerer Dollar stützt üblicherweise die in Dollar denominierten Rohstoffpreise. Im Handel ist auch von einer steigenden Nachfrage nach physischem Gold aus China und Indien die Rede.

Nach seinem 14-Jahreshoch am Vortag kommt der US-Dollar leicht zurück. Der Euro klettert auf 1,0478 Dollar nach Wechselkursen knapp über der Marke von 1,04 am Vorabend. Am Dienstag war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0340 Dollar gesunken. Neue Erkenntnisse aus dem Fed-Protokoll zur mittelfristigen US-Geldpolitik könnten am Abend den Devisenmarkt kräftig in Bewegung versetzen, heißt es am Markt.

US-Renten geben erneut nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legt um einen Basispunkt auf 2,46 Prozent zu. Steigende globale Inflationsdaten drücken die Notierungen. Am Mittwoch offenbarte die Inflationsentwicklung in der Eurozone steigendes Momentum. Rentenhändler sprechen zudem von einem üppigen Angebot neuer Unternehmensanleihen, welches ebenfalls auf dem Markt laste.

Automobilwerte mit Absatz im Blick

Bei den Einzelwerten stehen Automobilaktien mit den Dezember-Absatzzahlen im Blick. Auch wenn Tesla das Jahresziel verfehlt hat, so konnte der Hersteller von Elektroautos Absatz und Umsatz im vierten Quartal doch kräftig steigern. Die Tesla-Aktie zieht um 3,4 Prozent an. General Motors und Fiat Chrysler melden den besten Dezember-Absatz seit 2007. GM verringerte zudem die Lagerbestände recht deutlich, die Titel ziehen um 4,7 Prozent an. Auch Ford legen um 4,4 Prozent zu, wenngleich es zu den Absatzzahlen hier auch kritische Stimmen gibt. Für die Aktie von Philip Morris geht es um 0,3 Prozent abwärts. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch haben die Papiere auf "Neutral" abgestuft.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.908,33 0,13 26,57 0,74 S&P-500 2.266,72 0,39 8,89 1,25 Nasdaq-Comp. 5.460,53 0,58 31,44 1,44 Nasdaq-100 4.927,99 0,34 16,66 1,32 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0487 +0,72% 1,0412 1,0395 -0,3% EUR/JPY 122,9852 +0,15% 122,8043 122,57 0% EUR/CHF 1,0718 +0,18% 1,0698 1,0689 +0,1% EUR/GBP 0,8527 +0,25% 0,8499 1,1785 +0,0% USD/JPY 117,29 -0,56% 117,95 117,94 +0,3% GBP/USD 1,2298 +0,38% 1,2252 1,2248 -0,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,65 52,33 +0,6% 0,32 -2,0% Brent/ICE 55,81 55,47 +0,6% 0,00 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.164,57 1.158,95 +0,5% +5,62 +1,1% Silber (Spot) 16,45 16,31 +0,9% +0,14 +3,3% Platin (Spot) 946,75 939,50 +0,8% +7,25 +4,8% Kupfer-Future 2,55 2,49 +2,6% +0,07 +2,0% ===

