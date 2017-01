ZÜRICH (Dow Jones)--Die Bankenwerte bleiben der Treiber am schweizerischen Aktienmarkt. Die Börse in Zürich hat am Mittwoch auch den zweiten Handelstag im neuen Jahr mit Aufschlägen beendet. Wie schon am Vortag zählten Bankenwerte zu den Stützen des Marktes. Seit Beginn des Jahres ist der europäische Bankensektor um knapp 4 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die sogenannte Zinsstrukturkurve wird steiler, was den Geldhäusern zugute kommt. Bei kurzen Laufzeiten sind die Zinsen niedrig, am langen Ende steigen sie. Kursstützend wirkte am Mittwoch zudem ein positiver Kommentar von Barclays zu Credit Suisse und UBS.

Der SMI gewann dank eines Schlussspurtes 0,5 Prozent auf 8.355 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 60,94 (zuvor: 58,96) Millionen Aktien.

Im Bankensektor kletterten Credit Suisse um weitere 3,5 und UBS um 2,5 Prozent. Barclays hatte Credit Suisse auf "Overweight" hochgestuft und das entsprechende Votum für UBS bestätigt. Julius Bär legten um 1,0 Prozent zu. Novartis büßten stattdessen 0,9 Prozent ein. Neben der Abstufung auf "Neutral" von "Overweight" durch JP Morgan habe auf dem Pharmawert auch der Fortgang des Onkologie-Chefs Alessandro Riva gelastet, hieß es im Handel. Dieser sei immerhin zwölf Jahre lang bei Novartis gewesen und habe zu dem "Dream Team" gezählt, welches Blockbuster wie Gleevec, Tasigna and Afinitor entwickelt habe.

January 04, 2017 11:53 ET (16:53 GMT)

