Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Banken sind im neuen Börsenjahr en vogue. Seit Beginn des Jahres ist der europäische Bankensektor bereits um knapp 4 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die sogenannte Zinsstrukturkurve wird steiler, was den Geldhäusern zugute kommt. Bei kurzen Laufzeiten sind die Zinsen niedrig, am langen Ende steigen sie. Kursstützend wirkte am Mittwoch zudem ein positiver Kommentar von Barclays zur Deutschen Bank, Credit Suisse und UBS.

Die Börsen bewegten sich derweil europaweit so gut wie gar nicht. Der DAX schloss unverändert zum Vortag mit 11.584 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem minimalen Verlust von 0,1 Prozent auf 3.317,5 aus dem Handel. Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten traten die Leitindizes auf der Stelle.

Deutsche Bank stiegen um 3,1 Prozent, Credit Suisse um 3,5 Prozent und UBS um 2,5 Prozent. Barclays hat Credit Suisse von "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" erhöht und für Deutsche Bank und UBS die Kursziele kräftig erhöht. Bei der Credit Suisse loben die Analysten die neue Strategie, und generell hätten sich die Rahmenbedingungen für die Bankenbranche verbessert und die Risiken abgenommen.

Zwei schlechte Nachrichten drücken Novartis

Bayer stiegen 1,3 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Übergewichten" durch JP Morgan. Gleichzeitig hat die Bank die Novartis-Aktie von "Übergewichten" auf "Neutral" gesenkt, was den Kurs um 0,9 Prozent drückte. Negativ werten Händler aber auch, dass der Onkologie-Chef von Novartis, Alessandro Riva, die Schweizer verlässt und zum US-Unternehmen Gilead wechselt.

Verkauft wurden deutsche Chemiewerte. Linde fielen um 1,2 Prozent. Auf der Internetseite der FAZ wird die Fusion von Linde mit dem US-Wettbewerber Praxair heftig kritisiert. Von Linde werde nach dem Zusammenschluss wenig übrig bleiben, heißt es dort. Lanxess verloren 2,5 Prozent, Covestro 4,3 Prozent und Evonik 1,3 Prozent.

In London brachen Papiere des Online-Modehändlers Next um 14,4 Prozent ein und belasteten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie Marks & Spencer, die um 6,1 Prozent fielen. Next hat schwache Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und die Umsatzprognose für 2017 gesenkt. Auch der Kurs des Modehauses Burberry verlor 2,1 Prozent. Zalando büßten 3,7 Prozent ein, der Online-Modehändler ist stark auf dem britischen Markt aktiv.

Autozulieferer werden abgestuft

In Paris standen Michelin unter Druck und büßten 2,3 Prozent ein, nachdem die Societe Generale die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft hat. Bei den deutschen Autozulieferern hat MainFirst laut Händlern die Hella-Aktie von "Outperform" auf "Neutral" gesenkt, der Kurs verlor 2,2 Prozent. Europas Automobilsektor gab um 0,7 Prozent nach.

Am Devisenmarkt wertete der Euro am Nachmittag zum US-Dollar auf. Von Kursen um 1,04 im asiatischen Handel stieg die Gemeinschaftswährung bis auf knapp 1,05 Dollar. Am Freitag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für Dezember bekannt gegeben. Er könnte weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der Federal Reserve geben. In den vergangenen Monaten hatte die Erwartung steigender US-Leitzinsen den Dollar stark aufwerten lassen.

Am Euro-Rentenmarkt neigten Bundesanleihen erneut zur Schwäche, die Renditen legten leicht zu. Am Euro-Geldmarkt hat sich dagegen der Druck auf die Zinsen am Mittwoch noch verschärft. Die Euribor-Fixings der Laufzeiten drei, sechs und zwölf Monate sind sämtlich auf neue Rekordtiefstände gefallen. An den Rohstoffmärkten zogen die Preise von Industriemetallen wie Kupfer, Nickel und Zink kräftig an.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.317,52 +2,50 +0,1% +0,8% Stoxx-50 3.048,05 +3,41 +0,1% +1,3% Stoxx-600 365,26 -0,45 -0,1% +1,1% XETRA-DAX 11.584,31 +0,07 +0,0% +0,9% FTSE-100 London 7.189,74 +11,85 +0,2% +0,7% CAC-40 Paris 4.899,40 +0,07 +0,0% +0,8% AEX Amsterdam 487,58 -0,41 -0,1% +0,9% ATHEX-20 Athen 1.773,84 +4,15 +0,2% +1,9% BEL-20 Bruessel 3.665,69 +8,64 +0,2% +1,7% BUX Budapest 32.649,04 +479,91 +1,5% +2,0% OMXH-25 Helsinki 3.717,65 -7,04 -0,2% +1,0% ISE NAT. 30 Istanbul 92.645,25 -696,28 -0,7% -3,0% OMXC-20 Kopenhagen 891,45 -5,39 -0,6% +0,9% PSI 20 Lissabon 4.725,41 +15,74 +0,3% +1,3% IBEX-35 Madrid 9.462,90 -31,80 -0,3% +1,2% FTSE-MIB Mailand 19.626,64 +53,16 +0,3% +2,0% RTS Moskau 1.176,69 -12,63 -1,1% +2,1% OBX Oslo 625,87 -2,12 -0,3% +1,3% PX-GLOB Prag 1.216,26 +2,62 +0,2% +1,5% OMXS-30 Stockholm 1.530,93 -3,77 -0,2% +0,9% WIG-20 Warschau 1.999,93 +10,29 +0,5% +2,7% ATX Wien 2.682,64 -2,38 -0,1% +2,5% SMI Zuerich 8.354,81 +38,63 +0,5% +1,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0471 +0,57% 1,0412 1,0395 -0,4% EUR/JPY 122,9103 +0,09% 122,8043 122,57 +0,1% EUR/CHF 1,0710 +0,11% 1,0698 1,0689 -0,0% EUR/GBP 0,8513 +0,08% 0,8499 1,1785 -0,1% USD/JPY 117,38 -0,48% 117,95 117,94 +0,4% GBP/USD 1,2301 +0,40% 1,2252 1,2248 -0,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,12 52,33 +1,5% 0,79 -1,1% Brent/ICE 56,28 55,47 +1,5% 0,00 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.165,41 1.158,95 +0,6% +6,46 +1,2% Silber (Spot) 16,45 16,31 +0,9% +0,15 +3,3% Platin (Spot) 945,70 939,50 +0,7% +6,20 +4,7% Kupfer-Future 2,56 2,49 +2,8% +0,07 +2,1% ===

