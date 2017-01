WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Die Verkaufsschwäche in den USA ist der Münchener Autobauer BMW auch bis zum Jahresende nicht losgeworden. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat wurden die Münchener im Dezember auf dem wichtigen US-Markt mit 37 493 Autos 5,4 Prozent weniger Fahrzeuge los, wie das Unternehmen am Mittwoch in Woodcliff Lake mitteilte. Auf Jahressicht steht damit ein Minus von 9,7 Prozent auf 365 204 Autos zu Buche.

Bei der Hausmarke BMW gingen die Verkäufe 2016 um 9,5 Prozent zurück, lediglich der SUV-Absatz zeigte dank des X3 leicht nach oben. Der Konzern leidet unter einer Flaute bei neuen Modellen, für das gerade begonnene Jahr sind aber einige frische Versionen angekündigt./men/jha/

