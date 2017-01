Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (18:18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.317,52 +0,08% +0,82% Stoxx50 3.048,05 +0,11% +1,25% DAX 11.584,31 +0,00% +0,90% FTSE 7.189,74 +0,17% +0,66% CAC 4.899,40 +0,00% +0,76% DJIA 19.928,94 +0,24% +0,84% S&P-500 2.269,55 +0,52% +1,37% Nasdaq-Comp. 5.473,62 +0,82% +1,68% Nasdaq-100 4.936,06 +0,50% +1,49% Nikkei-225 19.594,16 +2,51% +2,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,25 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,06 52,33 +1,4% 0,73 -1,2% Brent/ICE 56,26 55,47 +1,4% 0,00 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.166,80 1.158,95 +0,7% +7,85 +1,3% Silber (Spot) 16,48 16,31 +1,0% +0,17 +3,5% Platin (Spot) 946,30 939,50 +0,7% +6,80 +4,7% Kupfer-Future 2,55 2,49 +2,6% +0,07 +1,9%

FINANZMARKT USA

Am Mittwoch verlässt die Anleger an der Wall Street vor Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank etwas der Mut. Die Marke von 20.000 Dow-Punkten rückt wieder etwas in die Ferne, weil die Aktienkurse ihre zuvor gesehenen moderaten Gewinne größtenteils wieder abgeben. Bereits am Vortag hatte der US-Aktienmarkt trotz positiver Konjunkturdaten im Tagesverlauf etwas an Schwung verloren. Vom Sitzungsprotokoll erhoffen sich Anleger Fingerzeige über die Anzahl der für 2017 geplanten Leitzinserhöhungen. Entsprechende Signale könnte auch der Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember liefern. Beide Ereignisse dämpfen die durch die Wahl des designierten US-Präsidenten ausgelöste Euphorie am Aktienmarkt. Denn gerade die Wahl Trumps erhöhe die Unsicherheit in Bezug auf die US-Zinspolitik, heißt es. Nach dem Vortagesabsturz erholen sich die Ölpreise moderat. Weiterhin schwankt der Markt zwischen der Erwartung einer Stabilisierung der Ölpreise durch die beschlossene Förderkürzung und Sorgen über deren Umsetzung. Der Goldpreis setzt seine jüngste Erholungsbewegung fort. Nach dem 14-Jahreshoch am Vortag kommt der US-Dollar leicht zurück. Der Euro wieder deutlicher über die Marke von 1,04 Dollar. Bei den Einzelwerten stehen Auto-Aktien mit den Dezember-Absatzzahlen im Blick. Auch wenn Tesla das Jahresziel verfehlt hat, so konnte der Hersteller von Elektroautos Absatz und Umsatz im vierten Quartal doch kräftig steigern. Die Tesla-Aktie zieht an. General Motors und Fiat Chrysler melden den besten Dezember-Absatz seit 2007. GM verringerte zudem die Lagerbestände recht deutlich, die Titel ziehen ebefalls an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Dezember

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bankenwerte waren erneut gesucht. Seit Beginn des Jahres ist der europäische Bankensektor bereits um knapp 4 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die sogenannte Zinsstrukturkurve wird steiler, was den Geldhäusern zugute kommt. Kursstützend wirkte zudem ein positiver Kommentar von Barclays zur Deutschen Bank, Credit Suisse und UBS. Deutsche Bank stiegen 3,1 Prozent, Credit Suisse 3,5 Prozent und UBS um 2,5 Prozent. Bayer stiegen 1,3 Prozent, gestützt von einer Hochstufung durch JP Morgan. Gleichzeitig hat die Bank die Novartis-Aktie auf "Neutral" gesenkt, was den Kurs um 0,9 Prozent drückte. Negativ werten Händler aber auch, dass der Onkologie-Chef von Novartis die Schweizer verlässt. Verkauft wurden deutsche Chemiewerte. Linde fielen um 1,2 Prozent. Auf der Internetseite der FAZ wird die Fusion von Linde mit US-Wettbewerber Praxair heftig kritisiert. Von Linde werde nach dem Zusammenschluss wenig übrig bleiben, hieß es. Lanxess verloren 2,5 Prozent, Covestro 4,3 Prozent und Evonik 1,3 Prozent. In London brachen Papiere des Online-Modehändlers Next um 14,4 Prozent ein und belasteten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie Marks & Spencer, die um 6,1 Prozent fielen. Next hat schwache Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und die Umsatzprognose für 2017 gesenkt. Zalando büßten 3,7 Prozent ein, der Online-Modehändler ist stark auf dem britischen Markt aktiv.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0479 +0,64% 1,0412 1,0395 -0,4% EUR/JPY 122,9525 +0,12% 122,8043 122,57 +0,3% EUR/CHF 1,0708 +0,09% 1,0698 1,0689 -0,0% EUR/GBP 0,8504 -0,02% 0,8499 1,1785 -0,2% USD/JPY 117,32 -0,53% 117,95 117,94 +0,4% GBP/USD 1,2319 +0,55% 1,2252 1,2248 -0,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte hat sich die positive Tendenz an den meisten ostasiatischen Börsen mehr oder weniger ausgeprägt fortgesetzt. Während die Kurse in Tokio nach der langen Feiertagspause einiges aufzuholen hatten, agierten die Anleger andernorts schon wieder vorsichtiger. Die Tokioter Börse profitierte vom Anstieg des von IHS Markit ermittelten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 geringfügig höher. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhalf Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewannen Honda 4,6 Prozent, Mitsubishi 2,2 Prozent und Toyota 3,2 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichneten die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio ging es für Japan Petroleum Exploration um 2,8 und für Inpex um 1,6 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search stiegen um 1,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW will noch dieses Jahr selbstfahrende Autos auf die Straße bringen

BMW will noch in diesem Jahr selbstfahrende Autos testen. Rund 40 autonom fahrende Testwagen würden in der zweiten Jahreshälfte auf die Straße gebracht, kündigte der Autokonzern an. Derzeit würden die Autos für ihren Einsatz vorbereitet. Die nötige Technologie entwickelte BMW zusammen mit dem US-Chiphersteller Intel und dem Sensorspezialisten Mobileye aus Israel. Die Kooperation hatte im vergangenen Sommer begonnen.

Ryanair macht Lufthansa Rang als Europas größte Airline streitig

Ryanair macht der Deutschen Lufthansa den Rang als Europas größte Fluggesellschaft streitig: Die irische Billigfluggesellschaft steigerte ihre Passagierzahlen im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 117 Millionen Passagiere, wie sie mitteilte.

Merck KGaA übernimmt Lebensmitteltest-Anbieter BioControl

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck übernimmt den US-Anbieter von Lebensmitteltests BioControl Systems Inc. Die Übernahme eröffne Merck Wachstumschancen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vor allem in den USA, so der Konzern. Die Akquisition ergänze das Angebot für den Pathogennachweis in Lebensmitteln.

Traditionsreicher Fahrradhersteller Mifa erneut pleite - Zeitung

Der traditionsreiche Fahrradhersteller Mifa aus Sachsen-Anhalt ist einem Zeitungsbericht zufolge erneut pleite. Das Unternehmen habe am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf Angaben des Amtsgerichts Halle. Mifa-Chef Heinrich von Nathusius wollte sich demnach nicht äußern.

Toyota und Ford schmieden Konsortium zum vernetzten Fahren

Die Autobauer Toyota und Ford haben mit mehreren anderen Unternehmen ein Konsortium zum vernetzten Fahren gegründet. Der Zusammenschluss namens SmartDeviceLink-Konsortium solle Verbrauchern mehr Wahlmöglichkeiten bieten, "sich auf der Straße zu verbinden" und die Datenübertragung vom Fahrzeug auf das Smartphone zu kontrollieren, teilten die Unternehmen mit. Beteiligt sind demnach auch die japanischen Hersteller Mazda Motor, Fuji Heavy Industries und Suzuki Motor sowie mehrere Zulieferer.

