LONDON/FRANKFURT (Dow Jones)--Die von der italienischen Regierung in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen für Banken gefährden Italiens Bonität (Baa2) nach Aussage von Moody's Investors Service nicht unmittelbar. In einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung weist die Ratingagentur jedoch darauf hin, dass sie ihren Ausblick für Italiens Rating am 7. Dezember 2016 mit Blick auf eine mögliche Bankenrettung auf negativ herabgestuft habe. "Zwar wäre die gegenwärtig diskutierte Summe wohl nicht groß genug, um Italiens Rating unmittelbar unter Druck zu bringen, doch gefährdet das Bankensystem weiterhin das Kreditprofil Italiens", heißt es in der Stellungnahme wörtlich.

Die italienische Regierung hatte den Banken Hilfen von bis zu 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, wovon rund 5 Milliarden Euro die Bank Monte die Paschi erhalten soll. Laut Moody's würde diese Summe die an der jährlichen Wirtschaftsleistung gemessene Schuldenlast Italiens nur um 1 Prozentpunkt erhöhen. Gegenwärtig sieht Moody's Italiens Staatsschuld Ende 2016 bei 133 Prozent.

Die Ratingagentur weist zudem darauf hin, dass das Hilfspaket von 20 Milliarden Euro positiv für die Inhaber vorrangiger Anleihen und Konteninhaber begünstigter Institute sei, negativ jedoch für die Besitzer von Nachranganleihen.

January 04, 2017 12:30 ET (17:30 GMT)

