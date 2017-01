Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Seehofer macht weiter Druck in der Flüchtlingsfrage

Die CSU bleibt in der Flüchtlingsfrage weiter auf Konfrontationskurs mit der großen Schwesterpartei CDU. Parteichef Horst Seehofer erneuerte zum Auftakt der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon seine Forderung nach einer Obergrenze beim Flüchtlingszuzug. Eine solche Grenze soll auch von der Landesgruppe beschlossen werden. Seehofer machte von der Einführung gar das gemeinsame Vorgehen der Schwesterparteien im Bundestagswahlkampf abhängig.

Zurückgetretener britischer EU-Botschafter kritisiert Brexit-Vorbereitungen

Der zurückgetretene britische EU-Botschafter Ivan Rogers hat die Vorbereitungen der britischen Regierung auf die Austrittsverhandlungen mit der EU als unzureichend kritisiert. Im Londoner Regierungsviertel sei "ernsthafte Erfahrung bei multilateralen Verhandlungen Mangelware", schrieb Rogers in einem Abschiedsschreiben an Mitarbeiter im UKRep-Büro, das London bei Verhandlungen mit der EU vertritt. Aus Brüssel kamen am Mittwoch Worte des Bedauerns über Rogers' Rücktritt.

Italien verzeichnet erstmals seit mehr als 50 Jahren Deflation

Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren hat es in Italien eine negative Inflationsrate gegeben. Die Verbraucherpreise fielen 2016 um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Istat am Mittwoch nach vorläufigen Berechnungen bekanntgab. Zuletzt hatte das Land 1959 eine Deflation verzeichnet. 2015 waren die Preise so geringfügig gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und zwar um 0,1 Prozent.

Moody's: Bankenhilfe gefährdet Italiens Rating nicht unmittelbar

Die von der italienischen Regierung in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen für Banken gefährden Italiens Bonität (Baa2) nach Aussage von Moody's Investors Service nicht unmittelbar. In einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung weist die Ratingagentur jedoch darauf hin, dass sie ihren Ausblick für Italiens Rating am 7. Dezember 2016 mit Blick auf eine mögliche Bankenrettung auf negativ herabgestuft habe.

