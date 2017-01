Von Ihrer Hoheit ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt Werte wie Beharrlichkeit und Überzeugung angesichts der Not

In dem einzigartigen Bestreben, den außerordentlichen Einsatz von Menschen für gewaltsam Vertriebene in Asien, dem Mittleren Osten und Nordafrika (MENA) anzuerkennen, hat die Herrscherfamilie von Sharjah, dem drittgrößten Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die humanitäre Auszeichnung "Sharjah International Award ?for Refugee Advocacy Support" ins Leben gerufen, die mit 100.000 dotiert ist.

Ihre Hoheit Scheicha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Gemahlin Seiner Hoheit des Herrschers von Sharjah, "Eminent Advocate" für Flüchtlingskinder des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und Vorsitzende der Big Heart Foundation (TBHF), hat die Auszeichnung zur Würdigung von Personen ins Leben gerufen, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben von Millionen von Flüchtlingen und vertriebenen Familien zu verbessern.

"Mit dem Sharjah International Award ?for Refugee Advocacy Support wird einmal im Jahr das nachhaltige Engagement einer Person oder Organisation zur Beendigung des Leidens von Flüchtlingen anerkannt. Die Auszeichnung hat das Ziel, über seine Preisträger eine Tradition der selbstlosen Beharrlichkeit aufzubauen, die noch mehr Menschen anregen wird, ein Lächeln auf die Gesichter von durch Krieg und Krisen Vertriebene zu zaubern", sagte Ihre Hoheit Scheicha Jawaher Al Qasimi.

"Die Auszeichnung bekräftigt das kontinuierliche Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate für weltweite Philanthropie. Sie wurde ins Leben gerufen, um den Ansatz der Herzensgüte und Philanthropie fortzusetzen, der von den freigiebigen Führern der Nation etabliert wurde", ergänzte Ihre Hoheit.

Die Auszeichnung, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rats und Herrscher von Sharjah, ins Leben gerufen wurde, wird von der TBHF und dem UNHCR organisiert. Sie wird hervorheben, wie die Arbeit einzelner Personen Zuversicht und Hoffnung in die Herzen Hunderttausender Flüchtlinge durch die Versorgung mit Lebensmitteln, Schutz, Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Lösungen gebracht hat.

Das Generalsekretariat des Sharjah International Award ?for Refugee Advocacy Support nimmt Auszeichnungsbeiträge aus der ganzen Welt entgegen für Hilfsmaßnahmen, die ausschließlich für Flüchtlinge in Asien, dem Mittleren Osten und Nordafrika durchgeführt werden.

Die effiziente Verwaltung von Finanz- und Humankapital, Good Governance sowie Transparenz und Verantwortung bei der Umsetzung der humanitären Arbeit werden die besonderen Schwerpunkte der Auszeichnung bilden. Zudem wird ein alljährliches Orientierungsprogramm für Personen und Organisationen arrangiert, das die Vision, Ziele und Teilnahmebedingungen der Auszeichnung enthält.

