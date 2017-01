In der Wüste von Nevada bauen Tesla und Panasonic an der Elektromobilität der Zukunft: In der "Gigafactory" wurde der Produktionsstart der Lithium-Ionen-Akkus eingeläutet, die Tesla so dringend für seine Fahrzeuge braucht.

In der Nähe von Reno im US-Bundesstaat Nevada entsteht eine Riesenfabrik, die das Elektromobilitätsversprechen des Tesla-Chefs Elon Musk einlösen soll: Die Produktion der ersten Akkus, die in Zukunft auch im Elektroauto Model 3 verbaut werden sollen, ist nun angelaufen. Kooperationspartner von Tesla bei diesem Milliardenprojekt ist der japanische Elektronikkonzern Panasonic.

Die Produktion von Batteriezellen ist bislang von Ländern wie China, Japan und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...