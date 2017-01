Bietet Investoren Zugang zu Pipeline-Investitionen über UCITS-Fonds

Tortoise Capital Advisors, der auf börsennotierte Energieinvestitionen spezialisierte Investmentmanager, hat heute den Start des Tortoise North American Energy Infrastructure Fund bekannt gegeben. Der Fonds mit Sitz in Luxemburg fungiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS). Der Fonds investiert in nordamerikanische Pipeline-Unternehmen und dabei auch in Wertpapiere im Zusammenhang mit Master Limited Partnerships (MLP).

"Der Fonds konzentriert sich auf die große und vielfältige Welt der nordamerikanischen Pipeline-Unternehmen und ermöglicht Zugang zu dem umfangreichen Netzwerk eines der größten Energieproduzenten und -verbraucher der Welt", sagte Director Brent Newcomb, einer der Vorstände von Tortoise. "Wir freuen uns, dass wir diese Strategie Investoren außerhalb der USA zugänglich machen können."

Die Strategie für den Tortoise North American Energy Infrastructure Fund gründet auf Tortoises Anlagefonds in den USA, dem Tortoise MLP Pipeline Fund (TORTX, TORCX, TORIX), der 2011 gegründet wurde und in MLPs und mit MLPs zusammenhängende Wertpapiere investiert. Der UCITS-Fonds bietet institutionelle und private Aktien in drei Währungen: US-Dollar, Euro und Schweizer Franken (CHF). Die Mindest-Investitionsniveaus für den Fonds liegen für Privatanleger bei 2.500 US-Dollar und für institutionelle Anleger bei 1.000.000 US-Dollar.

"Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Investitionsmöglichkeit angesichts von Bewertungen, Branchengrundlagen und der Wachstumstrends in der Branche besonders attraktiv ist", sagte Brian Kessens, Portfoliomanager bei Tortoise, weiter. "Das Wachstumspotential beginnt damit, dass die Energiegewinnung erhöhten Bedarf beim Energietransport mit sich bringt. Dazu zählen Exporte von Energie zu geringen Preisen aus den USA in den Rest der Welt."

Tortoise ist einer der anerkannten Marktführer bei Investitionen in die nordamerikanische Energieinfrastruktur und einer der größten Investmentmanager für in den USA registrierte Energieinfrastruktur-Fonds. Als einer der Pioniere der Branche gründete Tortoise im Jahr 2004 den ersten am NYSE notierten geschlossenen Fonds mit Schwerpunkt auf MLPs (Master Limited Partnerships) und hat Investitionen in die Energieinfrastruktur bei unterschiedlicher Konjunktur und während Naturkatastrophen verwaltet. Mit dem Fonds werden Tortoises bisherige Führungsrolle und die Innovationen des Unternehmens in dem Bereich weiter ausgebaut.

Tortoise Capital Advisors

Tortoise Capital Advisors ist ein auf Investitionen in börsennotierte Energie spezialisierter Investmentmanager. Tortoise gilt als Pionier bei der Verwaltung nordamerikanischer Energiefonds und -konten für individuelle und institutionelle Investoren und hat einen Schwerpunkt auf Investitionen in börsennotierte Energie. Zu den Produkten von Tortoise zählen Energiefonds wie in den USA an der Börse gehandelte geschlossene Fonds, private Fonds sowie Sonderkonten. Tortoise Capital Advisors gehört zur Unternehmensgruppe Tortoise Investments, die zum 30. November 2016 über ihre Gruppe registrierter Berater für Aktiva im Wert von rund 19,8 Milliarden US-Dollar zuständig war. Weitere Informationen erhalten Sie über die Nummer +1 844 822 4685, per E-Mail über info@tortoiseadvisors.com oder auf www.tortoiseinternational.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung dar, und es findet kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Werbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Gesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält gewisse Abschnitte, zu denen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 gehören können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Obwohl der Fonds und Tortoise Capital Advisors davon ausgehen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen realistisch sind, gehören Annahmen, Risiken und Ungewissheiten dazu, und diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge einer Vielfalt von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen abweichen. Dazu zählen die Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten des Fonds erörtert werden. Die Leser sind aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind. Wenn nicht vom Gesetzgeber gefordert, verpflichten sich der Fonds und Tortoise Capital Advisors nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Tortoise North American Energy Infrastructure Fund:

Die Daten und Kommentare dienen nur als Kundeninformation und haben keinerlei Vertragswert.CHF Schweizer Franken. Die Informationen auf der Website www.tortoiseinternational.com sind gänzlich durch den Inhalt der Broschüre, das Key Investor Information Document (KIID), Gesellschaftsverträge sowie jährliche und halbjährliche Berichte qualifiziert, die Sie hier oder über eine E-Mail an info@tortoiseadvisors.com beziehen können.

Durch Diversifizierung kann kein Profit garantiert und kein Schutz gegen Verluste bei einem Kursrückgang gewährleistet werden.

Investitionen bringen Risiken mit sich. Kapitalverluste sind möglich. Die Strategie soll vor allem im Energiesektor eingesetzt werden, und ihre Ergebnisse können unbeständiger sein als bei einer breiten Diversifizierung über verschiedene Branchen und Sektoren. Unternehmen in der Energiebranche sind vielen Risiken ausgesetzt, darunter etwa Risiken in Verbindung mit dem Besitz und/oder Betrieb von Aktiva an Energie-Infrastruktur sowie mit Kapitalmärkten, Terrorismus, Naturkatastrophen, Klimawandel, Betrieb, Vorschriften, Umwelt, Angebot und Nachfrage und Preisschwankungen. Die Strategie wird in kleinen und mittelständischen Unternehmen eingesetzt. Dies bringt weitere Risiken mit sich, etwa eingeschränkte Liquidität und größere Unbeständigkeiten als bei größeren Unternehmen. Diese Investitionen können Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein, die sich negativ auf das Potential der Strategie auswirken können, wenn es um den Verkauf bestimmter Wertpapiere zu vorteilhaften Preisen oder in zeitnaher Weise geht. Dividendenpapiere können als Reaktion auf Aktivitäten eines einzelnen Unternehmens oder auf die allgemeine Markt- und/oder Wirtschaftslage Schwankungen unterliegen. Dazu gehört die Möglichkeit plötzlicher oder längerer Kursrückgänge. Unterschiede bei den Wechselkursen zwischen der Basiswährung der der Strategie zugrundeliegenden Investitionen und der Währungen der Anteilsklassen können sich negativ auf die Ergebnisse der Strategie auswirken. Die Strategie kann aufgrund von menschlichem Versagen, System- und/oder Prozessausfällen oder ungeeigneten Verfahren oder Kontrollen Materialverlusten ausgesetzt sein. Der Wert von Investitionen in Schuldtitel sinkt typischerweise, wenn die Zinssätze steigen. Dieses Risiko ist normalerweise bei längerfristigen Schuldtiteln größer. Investitionen in niedriger und überhaupt nicht gewertete Wertpapiere bedeuten ein größeres Risiko für Kapital- und Zinsverluste als solche in höher bewertete Wertpapiere. Der Fonds wird nur Investoren außerhalb der USA angeboten. Das Investitionsziel sowie die Risiken, Kosten und Ausgaben des Fonds müssen vor einer Investition sorgfältig abgewogen werden. Die Broschüre enthält diese sowie weitere wichtige Informationen über den Fonds. Lesen Sie sie vor einer Investition sorgfältig durch.

Tortoise MLP Pipeline Fund:

Vor einer Investition in den Fonds müssen Investoren ihre Investitionsziele, ihre Zeithorizonte und ihre Risikotoleranz abwägen. Das Investitionsziel sowie die Risiken, Kosten und Ausgaben des Fonds müssen vor einer Investition sorgfältig abgewogen werden. Die Broschüre mit Zusammenfassung und Vorschriften enthält diese sowie weitere wichtige Informationen über den Fonds. Exemplare der Broschüre zum Fonds erhalten Sie über die Nummer 855-TCA-FUND (855-822-3863) oder auf www.tortoiseadvisors.com. Lesen Sie sie vor einer Investition sorgfältig durch. Der Fonds steht nur Investoren in den USA offen.

Investitionen in Anlagefonds bringen Risiken mit sich. Kapitalverluste sind möglich.

Quasar Distributors, LLC, Vertrieb für den Tortoise MLP Pipeline Fund.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170104006357/de/

Contacts:

Ketchum

Ben Jones, +44 20 3755 6577

ben.jones@ketchum.com

oder

Tortoise

Pam Kearney, 866-362-9331

pkearney@tortoiseadvisors.com