Knopp Biosciences LLC meldete heute, dass das Unternehmen das US-Patent mit der Nummer 9 468 630 unter dem Titel "Compositions and Methods for Treating Conditions Related to Increased Eosinophils" erhalten hat.

Das Patent betrifft das Kleinmolekül Dexpramipexol des Unternehmens in der klinischen Phase, von dem Knopp erwartet, dass es in Zulassungsstudien zu Hypereosinophilen Syndromen (HES) und Phase-II-Studien im Jahr 2017 aufgenommen wird. Das US-Patent mit der Nummer 9 468 630 zielt insbesondere auf Methoden zur Behandlung von HES und Asthma durch Verabreichung therapeutisch wirksamer Gaben von Dexpramipexol. Die ausgegebenen Erklärungen betreffen darüber hinaus Methoden zur Behandlung von Polyposis nasi, eosinophiler Gastroenteritis, eosinophiler Ösophagitis und atopischer Dermatitis durch Verabreichung therapeutisch wirksamer Gaben von Dexpramipexol. Eosinophile sind weiße Blutkörperchen, die mit Entzündungen in Zusammenhang stehen.

"Die Erteilung diese Patents verstärkt unsere Bestrebungen, Dexpramipexol als ‚Small Molecule'-Therapie zur Behandlung von HES, eosinophilem Asthma und anderen mit Eosinophilen in Zusammenhang stehenden Erkrankungen voranzubringen", so Michael Bozik, M.D., President und CEO von Knopp. "Die jüngsten Wirkstoffzulassungen konnten den Nutzen einer Senkung der Eosinophil-Spiegel zur Reduzierung des Risikos einer Asthma-Exazerbationen durch Infusion oder Injektion monoklonaler Antikörper bestätigen. Wir fördern die Entwicklung von Dexpramipexol, um den Nutzen einer oralen, kleinmolekularen Alternative zur Reduzierung der Eosinophile bei HES und Asthma bereitzustellen."

Zwei laufende Proof-of-Concept-Studien der Phase II untersuchen gegenwärtig die Eosinophil-reduzierende Wirkung von Dexpramipexol bei mit Eosinophilen in Zusammenhang stehenden Erkrankungen. Eine multizentrische Zulassungsstudie zu Dexpramipexol anhand von 20 Probanden mit chronischer Rhinosinusitis und Nasenpolypen in Verbindung mit Eosinophilie steht unmittelbar vor ihrem Abschluss. Eine separate Zulassungsstudie unter der Schirmherrschaft der NIH (National Institutes of Health) evaluiert gegenwärtig Dexpramipexol als steroid-sparenden Wirkstoff bei Hypereosinophilen Syndromen (HES).

Die angestrebten Eosinophil-reduzierenden Wirkungen von Dexpramipexol wurden zuvor anhand von Gaben von Dexpramipexol beobachtet, die im Rahmen von früheren klinischen Studien mit mehr als 1.000 Probanden mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) verabreicht wurden.

Die Weiterverfolgung des Patents stand unter der Leitung von Raymond A. Miller und N. Nicole Stakleff, Intellectual Property Department of Pepper Hamilton LLP.

ÜBER KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences mit Sitz in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Bereitstellung bahnbrechender Behandlungsformen für entzündliche und neurologische Erkrankungen genau definierter Patientenpopulationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Unser kleinmolekulares Arzneimittel Dexpramipexol in der klinischen Prüfungsphase zur Behandlung von eosinophilem Asthma mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf wird in die klinische Phase II eintreten. Unsere präklinische Plattform zielt auf kleinmolekulare Behandlungsoptionen für eine verheerende Gehirnerkrankung von Kindern, die neonatale epileptische Enzephalopathie, die durch eine seltene Mutation des KCNQ2-Gens hervorgerufen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.knoppbio.com.

ÜBER PEPPER HAMILTON LLP

Pepper Hamilton LLP ist eine multidisziplinäre Anwaltskanzlei mit landesweit mehr als 450 Anwälten. Sie bietet Unternehmens-, prozessuale Vertretungs- und Rechtsdienstleistungen für führende Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Organisationen und Personen im Inland sowie rund um den Globus. Das Unternehmen wurde im Jahr 1890 gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepperlaw.com.

Die Pipeline von Knopp umfasst klinische Prüfarzneimittel, die noch nicht von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen wurden. Diese klinischen Prüfarzneimittel müssen noch einer klinischen Studie unterzogen werden, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu verifizieren.

Diese Mitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen", darunter Aussagen im Zusammenhang mit den von Knopp geplanten aufsichtsbehördlichen Antragstellungen und klinischen Entwicklungsprogrammen für Dexpramipexol und weitere Verbindungen sowie mit der künftigen Finanzierung und strategischen Alternativen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, darunter insbesondere die Unwägbarkeiten, die klinische Studien und Produktentwicklungsprogramme beinhalten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Unterstützung der fortgesetzten Forschungsarbeiten und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit alternativer Therapien oder Arzneimittel, das Vorhandensein von Patentschutz für die Entdeckungen und die Verfügbarkeit strategischer Allianzen sowie andere Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen abweichen könnten. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Entwicklung oder Herstellung von Dexpramipexol oder einer anderen Verbindung erfolgreich verläuft oder dass die Endergebnisse klinischer Studien die aufsichtsbehördlichen Zulassungen unterstützen, die zur Vermarktung der Produkte erforderlich sind. Knopp verpflichtet sich in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Gründe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

