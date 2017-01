Die Automesse in Detroit findet ohne VW-Chef Matthias Müller statt. VW steht in den USA besonders im Fokus, weil dort die Manipulation mit Abgastests aufgeflogen war. Bereits letztes Jahr sorgte Müller für Irritationen.

VW-Chef Matthias Müller wird sich in diesem Jahr nicht auf der Automesse in Detroit sehen lassen. "Es wird kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen Konzerns geben und der Konzernvorstand wird vor diesem Hintergrund nicht an der Messe teilnehmen", teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Messeaktivitäten des Konzerns und der Tochtermarken würden "bezüglich Effizienz und ...

