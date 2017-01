Großbritanniens Premierministerin Theresa May setzt bei der Wahl des künftigen EU-Botschafters auf einen erfahrenen Diplomaten: Tim Barrow. Lautstarke Forderungen der Brexit-Befürworter auf der Insel hat May ignoriert.

Theresa May hat schnell einen Strich unter den überraschenden Abschied ihres Brüsseler Chefdiplomaten gezogen, der ihre Austrittsstrategie aus der Europäischen Union planlos und chaotisch aussehen ließ: Großbritanniens Premierministerin hat einen Tag nach dem Rücktritt von Ivan Rogers einen Nachfolger ernannt und dabei lautstarke Forderungen der Brexit-Befürworter, einen aus ihrem Lager zu wählen, ignoriert.

May hat sich für Tim Barrow entschieden, einen Berufsdiplomaten. Der 52-Jährige war einige Jahre britischer Botschafter in Moskau und hat zuvor auch schon in Brüssel gearbeitet. Zuletzt war er politischer Direktor im britischen Außenministerium.

Ivan Rogers hatte sich vorzeitig aus dem Amt des EU-Botschafters verabschiedet. In seinem ...

