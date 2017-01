Freiburg (ots) - Was im November/Dezember nicht als Schnee fällt, kann im Laufe der folgenden Monate nicht zu Eis werden und im Sommer dann die Flussläufe füllen. Zehn Meter Neuschnee sind nötig für einen Meter Gletschereis. Die Warnsignale aus der Natur werden eindringlicher. Kopf in den Sand stecken geht nicht mehr. http://mehr.bz/khs4a



