Der griechische Industrieverband sieht Griechenland auf dem Scheideweg und hält einen EU-Austritt noch in diesem Jahr für möglich.

Der griechische Industrieverband warnt vor dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union. In erster Linie müsste die Steuerhinterziehung bekämpft und verringert werden, betonte der Verband der griechischen Industrien (SEB) am Mittwoch in einer Bewertung der Wirtschaftslage. 2017 könne entweder ein «wunderbares oder aber auch ein fürchterliches Jahr» (Annus Mirabilis oder Horribilis) für Griechenland werden, hieß es im Titel des Berichts. Griechenland ist seit 2010 von internationalen Krediten abhängig. 2015 hatte sich die Regierung in Athen nach dramatischen Verhandlungen mit den Geldgebern im Gegenzug für umfassende Reformen auf ein Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 geeinigt. In Griechenland türmte sich ...

