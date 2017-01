Die Bundesregierung bereitet sich auf die Stärkung des Zentralstaats für den Krisenfall vor. Wann ein solcher allerdings eintritt, dürfte eine Interpretationsfrage werden, die nicht im freundlichen Dialog geklärt werden kann.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat ein weitreichendes Konzept zum Umbau der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will das Konzept umsetzen, wie sie am Mittwoch bekanntgab - und zwar mit der ihr eigenen Beharrlichkeit: Merkel lobt die von Innenminister Thomas de Maizière angestoßene Debatte über grundlegende Reformen der Sicherheitsbehörden. Merkel habe de Maizière ermutigt, Vorschläge zu unterbreiten und halte diese für einen wichtigen Beitrag, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin. Es gehe um die Frage, wie man mit neuen Herausforderungen umgehe. "Erstmal alles rundweg ablehnen und ausschließen, kann nicht der richtige Weg sein." Die Vorschläge würden mit allen Betroffenen besprochen, sagte Streiter. Zudem gelte, was Merkel nach dem Anschlag von Berlin angekündigt habe: Wo politische oder gesetzliche Veränderungen notwendig seien, würden sie "schnellstens" in die Wege ...

