Von Leistungsproblemen geplagte, agile Methoden einsetzende Organisationen nutzen aufgrund der erwiesenen Vorteile vermehrt CMMI

Die Capability Maturity Model Integration (CMMI)® wird weltweit zunehmend zum Aufbau skalierbarer, widerstandsfähiger und leistungsstarker Organisationen eingesetzt, um sich die vielversprechenden Möglichkeiten agiler Prinzipien zu erschließen. Einer neuen McKinsey-Studie zufolge kann die generelle Einbeziehung agiler Methoden in einzelne Projekte eine gewaltige Aufgabe darstellen. Organisationen, die eine Skalierung der Agilität in Angriff nehmen, müssen erhebliche strukturelle Veränderungen vornehmen und benötigen Unterstützung. Mithilfe von CMMI können Organisationen die Vorteile der Agilität nutzen und deren Einführung in Teams, Unternehmensbereiche und globale Konzerne skalieren. Das CMMI Institute hat "A Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI" [Ein Ratgeber zu Scrum und CMMI: Verbesserung der Agilitätsleistung mittels CMMI] herausgegeben, um es Nutzern einfacher zu machen, CMMI zur Verbesserung der Leistung in agilen Organisationen einzuführen und zu implementieren.

Einer Schätzung des CMMI Institute aus dem Jahr 2015 zufolge gaben über 70 Prozent der CMMI-bewerteten Organisationen an, agile Methoden einzusetzen. Von Leistungsproblemen geplagte agile Organisationen nutzen aufgrund der erwiesenen Vorteile vermehrt CMMI. So verzeichnete zum Beispiel Minacs IT Services nach Anwendung von CMMI auf bestehende agile Prozesse eine Zunahme des Erreichens von Sprint-Festlegungen um 30 bis 40 Prozent, einen Anstieg der in jedem Sprint bereitgestellten User Stories von 30 Prozent und eine Steigerung termingerechter Lieferungen um 40 Prozent. Durch den Einsatz von CMMI zur unternehmensweiten Skalierung von agilen Methoden gelang Minacs auch die Umwandlung der internen Arbeitskultur von einem hauptsächlich durch isoliertes Arbeiten geprägten Ansatz zu einer vereinten, auf ein Ziel ausgerichteten gemeinsamen Vision. "Die Wettbewerbsstärke, die wir aus CMMI ziehen, verschafft uns eine starke Position gegenüber unseren Konkurrenten", kommentierte Mike Doobay, Global Leader, Minacs Marketing Solutions und Minacs IT Services.

Das CMMI Institute entwickelte den Ratergeber " A Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI" als Fahrplan für die erfolgreiche gemeinsame Einführung und Implementierung von CMMI und agilen Methoden. Die CMMI stellt einen Rahmen bzw. Plan für das, was leistungsstarke Organisationen tun müssen. Agile Methoden stellen spezielle Ansätze bereit, die eine Anleitung geben, "wie" es gemacht werden muss. Bei der Einführung und Weiterentwicklung dieser Methoden und Techniken stellt die CMMI das Fundament, auf dem Organisationen ihre Techniken auf eine Weise wiederholt einsetzen oder anpassen können, die der Dynamik ihres Geschäftsumfelds entspricht. Die CMMI-Einführung bringt Organisationen Disziplin, organisationales Lernens und Einheitlichkeit, die ihnen dabei helfen, die Einführung agiler Methoden noch stärker und wirksamer zu gestalten.

"Die Beobachtung, dass Unternehmen, die agile Methoden einsetzen, vermehrt auch CMMI verwenden, ist äußerst aufschlussreich", so Kirk Botula, CEO des CMMI Institute. "Unternehmen suchen beständig nach Möglichkeiten zum Aufbau von Kompetenzen, die dafür sorgen, dass ihre Organisationen einen sicheren Stand haben und gleichzeitig bereit sind, flexible auf neuen Gelegenheiten zu reagieren", so Botula weiter. "Das CMMI-Modell dient Anwendern als Orientierungshilfe, indem es ihnen das Grundgerüst liefert, auf dem Kompetenzentwicklungen und Leistungsverbesserungen in agilen Unternehmen stattfinden können."

A Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI kann jetzt heruntergeladen und eingesetzt werden. Weitere Informationen über CMMI und agile Methoden sowie eine Möglichkeit zum Download des Ratgebers finden Sie unter http://cmmiinstitute.com/cmmi-and-agile.

Über das CMMI® Institute

Das CMMI Institute (CMMIinstitute.com) ist weltweit führend in der Förderung von besten Methoden für Mitarbeiter, Prozesse und Technologie. Das Institute bietet die Hilfsmittel und Unterstützung, mit denen Organisationen ihre Kompetenzen bewerten und ihren Reifegrad steigern können, indem sie ihren Betrieb an Best Practices messen und Leistungslücken aufdecken. Seit über 25 Jahren weisen Tausende von leistungsstarken Organisationen in zahlreichen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Finanzen, Gesundheitsdienste, Software, Verteidigung, Transport und Telekommunikation, mit einer CMMI-Reifegradbewertung nach, dass sie fähige Geschäftspartner und Zulieferer sind. Das CMMI Institute ist ein Teil der ISACA-Familie, der globalen Non-Profit-Vereinigung, die Fachleuten dabei hilft, positives Potenzial von Technologien auszuschöpfen. Weitere Informationen darüber, wie CMMI Ihrer Organisation bei Leistungsverbesserungen behilflich sein kann, erhalten Sie unter CMMIinstitute.com.

