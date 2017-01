FREMONT, Kalifornien, USA--(Marketwired - 4. Januar 2017) - CES 2017 Las Vegas -- Sigma Designs® (NASDAQ: SIGM), ein führender Anbieter von Smart-TV-Plattformen und IoT-Geräten gab heute bekannt, dass D-Link ® , einer der weltweit führenden Anbieter von Netzwerk-Infrastrukturen, in Zusammenarbeit mit Sigma eine erweiterte Powerline-Produktlinie entwickelt. Heimanwender können von Highspeed-Internet für Online-Gaming, Ultra-High-Definition 4K (UHD) Videos mit hoher Bild- und Tonqualität, sowie Video-over-IP-Calls profitieren.

Die G.hn-Technologie bietet einen einzigen Standard für die Verknüpfung von Netzwerkgeräten über eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur (Strom-, Koax- und Telefonkabel), um den Anforderungen von Mehrbildschirmen und erweiterten Bandbreiten-Inhalten in modernen Haushalten gerecht zu werden.

Kevin Wen, Vorsitzender von D-Link Europa, äußerte sich wie folgt: "Unsere Partnerschaft mit Sigma, hat es uns ermöglicht, G.hn-Technologien umfassende Produkte schnell zu konzipieren und zu entwickeln. Nutzer können nun ohne Probleme große Dateien übertragen und von einem ununterbrochenen 4K-Media-Streaming und Online-Gaming profitieren."

Sigmas CG5300-Familie ermöglicht großkalibrigen Netzwerken das gleichzeitige Laufen einer hohen Anzahl von 4K-Video-Streams und garantiert eine komplette DVR-Heimabdeckung. Mit CG5300, genießen Endnutzer noch nie dagewesenen Komfort und Flexibilität, da jeder Stromanschluss, jeder Koaxial-Anschluss und jede Telefonbuchse im Haus zu einem Netzwerkverbindungspunkt im selben Mesh-Netzwerk wird und schnelle und verlässliche Geschwindigkeiten garantiert.

Die CG5300-G.hn-Chipsätze sind für 4K-Video und IPTV-Verteilung sowie fortgeschrittene Multicast-Systeme optimiert. Die Chipsätze sind so beschaffen, dass sie leicht in eine Vielzahl von Produkten eingebettet werden können, zum Beispiel in:

vernetzte Fernsehgeräte

DVRs

schmale Client-Set-Top-Boxen

OTT Gateways

Blu-ray DVD

"G.hn ist das natürliche Rückgrat für das Heim. Es basiert auf bereits im Haus vorhandenen Verkabelungen und entlastet die so oft überstrapazierte drahtlose Infrastruktur, garantiert Verbrauchern eine leicht zu installierende Lösung, um vom neuen 4K-Inhalt und den Einsatz von Mehrfachbildschirmen zu profitieren," so Nadav Katsir, Vize-Vorsitzender Home-Connectivity Sigma Designs.

Über D-Link ®

Seit bereits 30 Jahren entwirft, entwickelt und produziert D-Link vielfach ausgezeichnete Netzwerklösungen, drahtlose Lösungen, Videoüberwachungs- und Aufzeichnungsgeräte sowie Heimautomatisierungs-Lösungen. Als weltweiter Marktführer in Netzwerklösungen, transformiert D-Link Netzwerke von Unternehmen und ermöglicht es diesen effizienter zu arbeiten. D-Link spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Einrichtung eines Smart-Homes: weltweit können Verbraucher mit Smartphone oder Tablet von überall aus und zu jeder Zeit leicht und erschwinglich ihr Zuhause überwachen, automatisieren und kontrollieren.

D-Links weitreichende Produktlinie an innovativen, leistungsstarken und intuitiven Technologien steht sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern über das globale Netzwerk von Vertriebs- und Einzelhandelspartnern und Dienstleistern zur Verfügung.

Über Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. (NASDAQ: SIGM) ist weltmarktführend in der Bereitstellung von Smart-Home-Konvergenz. Die Firma entwirft und baut essentielle Halbleitertechnologien, welche die Grundlage für die weltweit führenden Connected Smart TV-Plattformen und das Internet of Things (IoT) für intelligente Haushaltsgeräte bilden. Weitere Informationen zu Sigma Designs finden Sie unter www.sigmadesigns.com.

Sigma Designs und das Sigma-Designs-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Sigma Designs, Inc. und dessen Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Anbieter.

