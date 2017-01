Die IBC nimmt 2017 auch Beiträge zu neuen intelligenten Medien-Technologien entgegen

Die IBC gibt bekannt, dass Einreichungen zu ihrem prestigeträchtigen Programmpunkt Fachbeiträge und Poster ab sofort entgegengenommen werden. Die Fachbeiträge bilden den Rahmen für neue und spannende Themen für die IBC2017 Conference. In diesem Jahr erweitern die Session-Organisatoren als Reaktion auf Veränderungen in der Branche die Beitrags-Kategorien und berücksichtigen jetzt auch intelligente Technologien, die nutzergenerierte Medien und Daten unterstützen und verarbeiten.

Die Sessions "Advances in Technology" auf der IBC sind bekannt für ihre aufschlussreiche Erkundung neuer Technologien und Dienstleistungen in der gesamten Medienbranche, wobei heute zur Branche weit mehr als die herkömmliche Produktion und Verbreitung von audiovisuellen Inhalten gerechnet wird. Unternehmen interessieren sich zunehmend für das Potenzial neuer Konzepte, im Rahmen derer die Nutzer zur Quelle von Medien oder verfolgten Daten werden, und als Gegenleistung für den Zugang zu diesen Informationen verschiedenste persönliche Vergünstigungen erhalten. Vor diesem Hintergrund wendet sich unser Aufruf zur Einreichung von Beiträgen im Jahr 2017 auch an eine Vielzahl junger Branchen, darunter Technologien, die Daten über Crowd-Sourcing beziehen, Methoden zur Gestenerkennung (z. B. für adaptive Werbung), Eye-Tracking (für VR-Anwendungen), Prozesse für in die Kleidung integrierte Gesundheitsüberwachungsgeräte, intelligente Fahrzeugmedien, künstliche Intelligenz und natürlich das Internet der Dinge.

"In den letzten Jahre haben uns die eingereichten Fachbeiträge gezeigt, wie schnell sich die Welt der Medientechnologie verändert", so Dr. Nick Lodge, Executive Producer des Advances in Technology Conference Stream der IBC. "Die Anwendung von intelligenten oder autonomen Technologien auf nutzergenerierte Inhalte und Daten wird nicht nur unseren Medienkonsum beeinflussen, sondern auch die Interaktion mit unseren Freunden und der Welt um uns herum."

Die IBC freut sich auf Fachbeträge zu allen Aspekten der Medientechnologie. Alle Einreichungen werden von einen Gremium gleichrangiger Experten begutachtet. Beiträge, die für die Präsentation auf der IBC Conference angenommen werden, erscheinen dann auch in dem zitierbaren Tagungsband und haben die Chance, mit dem weltbekannten Best Conference Paper Award ausgezeichnet zu werden.

Synopsen können auch für die digitalen Poster auf der IBC eingereicht werden. Dieses Multimedia-Forum findet in der Future Zone statt und bietet Gelegenheit, Ideen persönlich den 55.000 Teilnehmern der IBC vorzustellen.

Der letzte Abgabetermin für Beiträge ist Montag, der 6. Februar 2017. Die Beiträge müssen gegenwärtig eine Synopse von 300 Worten vorweisen, die unter IBC.org/technicalpapers eingereicht werden kann.

