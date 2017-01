Halle (ots) - In der Debatte um mögliche Abschüsse von Wölfen nach Attacken auf Schafe wie zuletzt bei Haldensleben (Sachsen-Anhalt) plädiert der Direktor des Bergzoos Halle für Tötungen in Einzelfällen. Dennis Müller sagte der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe), dass auffällige Wölfe zum Wohl der Gesamtpopulation, aber auch zur Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Tiere geschossen werden sollten. Erst zu Jahresbeginn hatten in der Börde Wölfe zehn Schafe einer Herde gerissen und weitere schwer verletzt. Wolfsexperten warnen indes vor Abschüssen der streng geschützten Tiere.



