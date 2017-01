K+S notiert zwar nicht mehr im DAX und taucht daher auch nicht in unserer Vola-Hitliste auf, doch eine Aktienanleihe auf den Titel liegt in der ISIN-Liste. Grund - K+S wird positiver gesehen und hat sich gefangen. Die Vola ist jedoch immer noch anständig hoch, was für die Konditionen spricht. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...