Tesla spielt auf dem Automarkt kaum eine Rolle. In den Köpfen potenzieller Elektroautokäufer ist die Marke allerdings präsenter als die deutschen Konzerne. Angesichts des großen Potenzials der E-Autos ist das ein Risiko.

Die Schlagzeilen hatte Faraday Future sicher: Vor dem Auftakt der CES zeigte das chinesisch finanzierte US-Start-up sein erstes Serienmodell, den FF 91. Es sieht futuristisch aus, ist elektrisch angetrieben und unfassbar schnell. Überschriften wie "Das schnellste Elektro-SUV der Welt" prägen sich ein. Ebenso die Vergleiche zu dem derzeit wohl bekanntesten Elektro-SUV, Teslas Model X. Dass wenige Kilometer weiter der etablierte Autokonzern Fiat Chrysler ebenfalls ein voll vernetztes Elektroauto gezeigt hat, ging da fast unter. Ebenso die Tatsache, dass es angesichts der Finanzlage bei Faraday Future unsicher ist, ob der FF 91 jemals auf den Markt kommt.

Was bei all dem Bohei ohnehin fehlt: ein deutscher Autobauer. Die bereits erhältlichen E-Autos aus deutscher Produktion können nicht mit den Reichweiten eines Teslas protzen und die starken deutschen Elektroautos sind erst für 2018 angekündigt. Das Fernbleiben der deutschen Konzerne setzt sich bereits in den Köpfen der Verbraucher fest. Das zeigt eine aktuelle Studie des Marktforschers YouGov ...

Den vollständigen Artikel lesen ...