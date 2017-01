Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ADIDAS - Kein deutsches Unternehmen war in den vergangenen zwei Jahren an der Börse so erfolgreich wie Adidas. Zu verdanken hat dies der Sportartikelhersteller einer Strategie, die einer Krise entsprang. Man sei wieder näher an die Kunden und ihre Bedürfnissen rangerückt, sagen sie im Adidas-Hauptquartier in Herzogenaurach. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei es im vergangenen Jahr gewesen, dass der Übergang an der Spitze reibungslos geklappt habe. (Süddeutsche S. 20)

LUFTHANSA - Die Tinte unter den Verträgen mit Air Berlin und Brussels Airlines ist noch nicht ganz trocken, da gibt es schon Spekulationen über neue Kandidaten, die bei der Lufthansa-Tochter Eurowings andocken könnten. In österreichischen Medien wird das Szenario durchgespielt, wonach die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines aufgrund ihrer günstigen Kostenstruktur unter das Dach der Eurowings passen könnte. (Börsen-Zeitung S. 7)

FREENET - Der Mobilfunkanbieter Freenet sieht in seinem angestammten Markt kein Wachstum mehr und bündelt seine Kräfte nun im Geschäft mit Bewegtbildern. Per Antenne kommt Freenet TV zu den Kunden, das Portal Waipu TV erreicht die Zuschauer per Internet. (Handelsblatt S. 20)

WINTERKORN - Dass der ehemalige VW-Vorstandschef Martin Winterkorn trotz des Dieselskandals eine üppige Werksrente von Volkswagen bekommt, sei eine "Riesensauerei", sagt Ulrich Hocker. Der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) fordert in der Bild-Zeitung eine Kündigungsklausel für die Rentenansprüche von Ex-Vorständen: "Wenn Top-Manager einem Unternehmen nachhaltig geschadet haben, müssen die Unternehmen die Rente deutlich reduzieren oder sogar vollständig einfrieren können." Dass Winterkorn dem Konzern und den VW-Aktionären durch den Dieselskandal massiv geschadet hätte, sei "unstrittig". Zuvor war bekannt geworden, dass Ex-VW-Chef Winterkorn seit dem 1. Januar eine Werksrente von 3100 Euro am Tag bezieht. (Bild-Zeitung S. 2)

