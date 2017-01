Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INSIDER - Die deutschen Topmanager haben im abgelaufenen Jahr bei Transaktionen mit Aktien ihrer eigenen Unternehmen ein gutes Timing bewiesen. Die von den Vorständen und Aufsichtsräten gekauften Aktien legten vom Tag der Veröffentlichung bis Ende 2016 um 9,2 Prozent zu. Die von den Insidern verkauften Aktien stiegen nur um 0,3 Prozent. Das ergab eine Auswertung von Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management. (Handelsblatt S. 28)

ZUCKERSTEUER - Deutschlands Krankenkassen halten wenig von Forderungen nach einer Steuer auf Zucker, um den gesundheitsschädlichen Konsum süßer Softgetränke einzudämmen. Das ergab eine Umfrage. Eine Steuer auf Süßgetränke hatte unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO verlangt, auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft will auf diese Weise die gesunde Ernährung fördern. Der Vorstandschef der Barmer-Ersatzkasse, Christoph Straub, sagte, er halte nichts von Zwang und Verboten. (FAZ S. 17)

MEHRWERTSTEUER - Das Umweltbundesamt (UBA) fordert eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Tierprodukte wie Milch und Fleisch von 7 auf 19 Prozent. Die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger, sagte: "Tierische Nahrungsmittel sollten künftig mit den regulären 19 Prozent besteuert werden. Im Gegenzug könnte der Staat die zusätzlichen entstehenden Steuereinnahmen von rund 5,2 Milliarden Euro verwenden, um den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von derzeit 7 Prozent noch weiter zu senken." (Funke Mediengruppe)

TEILZEITBESCHÄFTIGTE - Arbeitnehmer sollen künftig leichter zeitlich befristet in Teilzeit arbeiten und danach wieder zu ihrer vollen Arbeitszeit zurückkehren dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vorgelegt hat. Nahles will damit umsetzen, was Union und SPD bereits im Herbst 2013 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Ihr Vorschlag wird nun in der Bundesregierung beraten. Ziel sei es, das Vorhaben noch vor der Bundestagswahl im Herbst zu verabschieden, sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums. (Süddeutsche S. 1/FAZ S. 15)

EUROGRUPPE - Gewählt ist Jeroen Dijsselbloem noch ein weiteres Jahr, bis Januar 2018. Dann endet die zweite zweieinhalbjährige Amtszeit des Niederländers als Vorsitzender der Eurogruppe, des Gremiums der 19 Eurofinanzminister. Freilich mehren sich Spekulationen, wonach Dijsselbloem sein Amt möglicherweise schon vorzeitig abgeben muss. Der Grund ist die niederländische Parlamentswahl im März. Dass nach dieser Wahl die bisherige Regierungskoalition aus der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte und Dijsselbloems sozialdemokratischer PvdA weiterregieren kann, darf als sehr unwahrscheinlich gelten. (FAZ S. 17)

AUTONOMES FAHREN - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hält die Gesetzespläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zur Einführung des automatisierten Fahrens für völlig unausgegoren. Das geht aus einer dem Handelsblatt vorliegenden Stellungnahme des VZBV für eine heute im Verkehrsministerium stattfindende Anhörung von Verbänden und Ländern zu dem Entwurf hervor. (Handelsblatt S. 10)

AUTOBAHN - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Umsetzung von bundesweit 15 weiteren Autobahn-Bauvorhaben durch die Einschränkung von Klagemöglichkeiten für Verbände und Anwohner beschleunigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf seines Ministeriums hervor, der der Rheinischen Post vorliegt. Demnach soll gegen die 15 neuen Bauvorhaben in der Planungsphase ausschließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt werden können. (Rheinische Post)

