NEW YORK (Dow Jones)-- Die Deutsche Bank hat sich in einem weiteren Rechtsstreit mit den US-Behörden geeinigt und zahlt 95 Millionen US-Dollar. In einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft von Manhattan erklärte der zuständige Staatsanwalt Preet Bharara, der Frankfurter Bank sei vorgeworfen worden, über einige Scheingesellschaften im Jahr 2000 Steuern in "zweistelliger Millionenhöhe" hinterzogen zu haben. Mit der Einigung schafft sich die Bank nun einen weiteren Rechtsstreit vom Hals.

Erst kurz vor Weihnachten befreite sich die Deutsche Bank von einem schweren Mühlstein in der langen Liste anhängiger Rechtsstreitigkeiten. Die Deutsche Bank einigte sich mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise. Die Deutsche Bank zahlt zur Beilegung der Sache insgesamt 7,2 Milliarden Dollar. Davon 3,1 Milliarden als Zivilbuße und 4,1 Milliarden Dollar als Erleichterungen für Verbraucher.

Das ist deutlich weniger als die 14 Milliarden Dollar, die insgesamt als ursprüngliche Forderung im Raum standen und die Sorgen um die Existenz der Deutschen Bank ausgelöst hatten. In der Folge wurde heftig über einen möglichen Notfallplan der Bundesregierung spekuliert. Die Deutsche Bank hätte nicht über die Reserven verfügt, um eine derartig hohe Summe zu zahlen. Sie hat 5,5 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt.

January 05, 2017 00:37 ET (05:37 GMT)

