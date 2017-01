The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NS02 XFRA DE000A2DAHG0 NIEDERS.SCH.A.17/22 A.867 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4BH0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CQ9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CR7 LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQ30 LBBW STUFENZINS 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQ48 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQ55 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N

CA Z1B9 XFRA DE000LB1DRT9 LBBW MTN.HYP.17/24 BD00 BON EUR N

CA WL12 XFRA DE000NWB17N7 NRW.BANK IS.A.17N 17/23 BD00 BON EUR N

CA DMC8 XFRA FR0013230703 C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013230737 RCI BANQUE 17/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US05581KAB70 BNP PARIBAS 2024 MTN 144A BD00 BON USD N

CA XFRA US06738EAU91 BARCLAYS 17/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US06738EAV74 BARCLAYS 17/47 BD00 BON USD N

CA XFRA US21688AAJ16 RABOBK NED.NY 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA US21688AAK88 RABOBK NED.NY 2022FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US233851CS11 DAIMLER FIN.N.A.2022 144A BD00 BON USD N

CA XFRA US24422ETL38 DEERE -JOHN- CAP. 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA US24422ETM11 DEERE -JOHN- CAP. 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA US26444HAB78 DUKE ENERGY FLORIDA 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA USU2339CCP15 DAIMLER FIN.N.A.17/22REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US26444HAC51 DUKE ENERGY FLORIDA 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US31428XBM74 FEDEX CORP. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US31428XBN57 FEDEX CORP. 17/47 BD01 BON USD N