(Aktien 2017) OMV-Aktie: Droht neues Unheil?

Angesichts des immer noch am Boden liegenden Ölpreises glaubt man es kaum, dass mit dem Öl- und Gaskonzern OMV (WKN: 874341 / ISIN: AT0000743059) ein Ölwert unter den Top-Performern im österreichischen Leitindex ATX für 2016 zu finden ist.

Die OMV-Aktie profitierte in erster Linie von der Einigung der OPEC-Staaten auf eine Kürzung ihrer Öl-Fördermengen. Selbst Nicht-OPEC-Länder wie Russland beteiligen sich an der Senkung der Förderquoten. Allerdings ist der Rohölpreis daraufhin nicht gerade in die Höhe geschossen. Offenbar bleiben Zweifel, dass sich die Unterzeichner des Deals auch tatsächlich alle an die Vereinbarungen halten werden.

