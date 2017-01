Medieninformation

BaFin erteilt Zustimmung zur Lebenbestandsübertragung

Bad Homburg, 5. Januar 2017. Die Basler Versicherungen in Deutschland haben die Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Übertragung des geschlossenen Bestandes der deutschen Niederlassung der Basler Leben AG an die Frankfurter Leben-Gruppe erhalten. Der Bestand der Basler Lebensversicherungs-AG, Hamburg, ist von der geplanten Transaktion nicht betroffen.

Die Baloise hatte bekanntgegeben, den Versicherungsbestand und zugehörigen Betrieb der deutschen Niederlassung der Basler Leben AG an die Frankfurter Leben-Gruppe zu verkaufen. Die Baloise zeichnet über diese Niederlassung bereits seit 2012 kein Neugeschäft mehr.

Mit der nun erfolgten Genehmigung der Transaktion durch die BaFin ist die letzte Voraussetzung für einen Vollzug der Übertragung des Lebensversicherungsbestands an die Frankfurter Leben-Gruppe erfüllt. Der Vollzug wird voraussichtlich im Januar 2017 stattfinden. 87 Mitarbeitende, die bisher für diesen Lebensversicherungsbestand zuständig waren, wechseln nach Vollzug der Transaktion zur Frankfurter Leben-Gruppe.

Die Versicherungskunden werden bei Vertragsvollzug über die Bestandsübertragung einzeln informiert. Ihre Rechte und Pflichten aus dem mit der Basler Leben AG abgeschlossenen Vertrag bestehen unverändert fort. Traditionelle kapitalbildende Lebensversicherungen gehören nicht mehr zu den Zielfeldern des Neugeschäfts der Basler in Deutschland. Sie fokussiert sich im Sinne eines optimierten Businessmix im Lebensversicherungsgeschäft auf kapitaleffiziente Risiko- sowie Fondsprodukte.

