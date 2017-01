Medienmitteilung

Internationales Wachstum

Eine weitere Perle aus Kalifornien stösst zu Emmi

Luzern, 5. Januar 2017 - Produkte aus Ziegenmilch zählen international zu den attraktivsten Nischen in der Milchbranche. Seit 2010 hat Emmi ihr internationales Ziegenmilch-Netzwerk schrittweise ausgebaut. So sind drei der vier zuletzt akquirierten Unternehmen in diesem Segment tätig. Mit der Übernahme des US-amerikanischen Familienunternehmens Jackson-Mitchell, Inc., investiert Emmi weiter in diesen interessanten Markt.

Durch die Akquisition der kalifornischen Cypress Grove ist Emmi im August 2010 in das Geschäft mit Ziegenmilchprodukten eingetreten. Mittlerweile umfasst das Ziegenmilch-Netzwerk insgesamt fünf ausländische Ziegenmilchverarbeiter (USA: Cypress Grove und Redwood Hill Farm & Creamery, Niederlande: Bettinehoeve und Goat Milk Powder, Spanien: Lácteos Caprinos) sowie das ebenfalls in den Niederlanden domizilierte, global agierende Handelsunternehmen AVH Dairy.

Mit dem US-amerikanischen Familienunternehmen Jackson-Mitchell, Inc. («Meyenberg») stösst ein weiterer Ziegenmilchverarbeiter zur Emmi Gruppe, der sich hervorragend in das bestehende Netzwerk eingliedert.

Führende Position und landesweite Distribution

1934 übernahm Harold Jackson - Vater des heutigen Miteigentümers - den von John P. Meyenberg - Sohn eines Schweizer Auswanderers erbauten Betrieb. Jackson Mitchell, Inc., («Meyenberg») ist in den USA ein führender Anbieter von Ziegenmilch, Kondensmilch sowie Pulver aus Ziegenmilch. Meyenberg vertreibt seine Produkte landesweit. Der Verkauf dieser Produkte erfolgt vor allem über nationale Supermarktketten, aber auch online (via Amazon) sowie über regionale Detailhändler und Spezialitätengeschäfte. Auch arbeitet Meyenberg bereits heute mit Cypress Grove und der Redwood Hill Farm & Creamery zusammen, um ihnen bei der Überbrückung der saisonalen Schwankungen beim Milchaufkommen zu helfen.

Mit seinen 30 Mitarbeitenden, verteilt auf zwei Produktionsbetriebe in Turlock (Kalifornien) und Yellville (Arkansas), erwirtschaftet Meyenberg einen Jahresumsatz von knapp 30 Millionen US-Dollar.

Nachfolgelösung im Sinne der Eigentümerfamilien

Emmi übernimmt Meyenberg von den Gründerfamilien. Ihnen liegt der Fortbestand des Unternehmens und der sehr persönlichen Betriebskultur am Herzen: "Auf Grund der fehlenden familieninternen Nachfolge haben wir uns viel Zeit genommen, um über die Zukunft unseres Familienunternehmens zu entscheiden. Wir haben gesehen, wie erfolgreich die Übernahme der Redwood Hill Farm & Creamery durch Emmi verlaufen ist und wurden dadurch davon überzeugt, dass auch wir unser Unternehmen in diese Hände legen können. Kontinuität ist uns sehr wichtig", so der 89-jährige Meyenberg-CEO Robert Jackson.

Für Emmi bieten sich durch die Akquisition von Meyenberg insbesondere in der Milchbeschaffung Chancen. Dazu Matthias Kunz, Executive Vice President Americas der Emmi Gruppe: "Ziegenmilch ist in den USA ein sehr gefragter und knapper, aber aufgrund der hohen Saisonalität auch ein sehr anspruchsvoller Rohstoff. Wir hoffen, dass sich aus den hervorragenden Beziehungen von Meyenberg zu den Ziegenmilchbauern in Kalifornien, Idaho, Kansas und Missouri Chancen für unsere beiden kalifornischen Ziegenmilchverarbeiter Cypress Grove und Redwood Hill Farm & Creamery ergeben werden und wir so die steigende Nachfrage nach diesen Produkten noch besser befriedigen können.

Robert Jackson, der derzeit noch als CEO amtet, wird seine operativen Aufgaben in der Übergangszeit weiterhin ausüben und auch als Mitglied des Verwaltungsrates die Suche nach einem passenden Nachfolger begleiten. COO und Verwaltungsratsmitglied Frank Fillman sowie CFO Dough Buehrle, die seit vielen Jahren in der Unternehmung Jackson-Mitchell tätig waren, werden dem Unternehmen in ihrenen bisherigen Funktion erhalten bleiben. Personelle Veränderungen sind auch in anderen Bereichen nicht vorgesehen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Meyenberg

Gegründet wurde Meyenberg ursprünglich von John P. Meyenberg, Sohn eines Schweizer Einwanderers. 1934 ging das Unternehmen in den Besitz der Jackson-Familie und Jonathan Mitchell über und wurde in Jackson-Mitchell, Inc. umbenannt.

Pionierarbeit leistete Meyenberg mit Kondensziegenmilch, die exklusiv in Apotheken und Drogerien verkauft wurde. Dieses Produkt ist bis heute eine gefragte Alternative zu konventioneller Kondensmilch, für Säuglinge und Familien, die Kuhmilch nicht verdauen können. Aufgrund der guten Nachfrage wurde das Sortiment um diverse Trinkmilchen, Käse und Butter aus Ziegenmilch erweitert. Auch Tierhalter schätzen die Vorzüge von Ziegenmilchprodukten. So zählt Meyenberg heute etliche Haustierhalter, Zoos und Tierrettungsorganisationen zu seinen Kunden.

Diese breite Beliebtheit verhalf Meyenberg zu einer führenden Position bei Trinkmilch, Kondensmilch und Pulver aus Ziegenmilch in den USA. Die Produkte von Meyenberg werden heute in allen 50 Staaten der USA, ebenso wie in ausgewählten umliegenden Ländern (Dominikanische Republik, Mexiko, Puerto Rico und Kanada) vertrieben. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstätten. In Turlock wird die Milch von rund 30 Ziegenmilchbauern aus Kalifornien und Idaho verarbeitet. Der Betrieb in Yellville arbeitet mit 25 Ziegenmilchbauern aus Kansas und Missouri zusammen.

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Trends wie Convenience, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Lifestyle im Vordergrund. Beim Käse positioniert sich Emmi als das weltweit führende Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie («Food Service») und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Emmi hat 2015 einen Nettoumsatz von CHF 3214 Millionen und einen Reingewinn von CHF 120 Millionen erzielt. Im ersten Halbjahr 2016 resultierte ein Umsatz von CHF 1594 Millionen und ein Reingewinn von CHF 61 Millionen. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Das Unternehmen beschäftigt rund 5750 Mitarbeitende (teilzeitbereinigt), wovon 3000 in der Schweiz.