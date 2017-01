VW-Konzernchef Matthias Müller und seine Vorstandskollegen reisen nicht zu der am Sonntag beginnenden Automesse in Detroit. "Es wird kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen-Konzerns geben und der Konzernvorstand wird vor diesem Hintergrund nicht an der Messe teilnehmen", erklärte ein VW-Sprecher am Mittwoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...