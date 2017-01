Apple bietet in China nicht mehr die Nachrichten-App der "New York Times" an. Der Technologiekonzern habe auf Gesuch der Behörden sowohl die englisch- als auch die chinesischsprachigen Apps der US-Zeitung aus iTunes in China entfernt, sagte eine Sprecherin der "New York Times" der Nachrichtenagentur Reuters.

