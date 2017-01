Nach einem starken Dezember hat der US-Automarkt 2016 einen neuen Absatzrekord aufgestellt. Im vergangenen Jahr rollten nach Angaben des Marktforschers Autodata in den USA insgesamt 17,55 Mio. Autos von den Höfen der Händler. Das entspricht einem Plus von 0,4 % verglichen mit dem Vorjahreswert. Angesichts niedriger Benzinpreise und günstiger Zinsen kauften viele Amerikaner einen Neuwagen, insbesondere spritschluckende SUVs und Pick-Ups waren gefragt.



Der größte US-Autobauer General Motors steigerte den Absatz im Dezember um 10 % auf 319.000 Fahrzeuge, die Nummer zwei Ford schaffte ein knappes Plus von 0,3 % auf knapp 240.000. Toyota übergab rund 223.000 Fahrzeuge an die Kunden, das waren 2 % mehr. Bei FiatChrylser schrumpften die Verkäufe dagegen um 10 % auf rund 193.000 Wagen.



Nach dem Absatzeinbruch im Vorjahresmonat im Zuge des Dieselskandals steigerte Volkswagen die Verkäufe im Dezember 2016 um 20 % auf gut 37.000 Fahrzeuge. Auf Jahressicht gingen die Verkäufe jedoch um 7,6 % auf 349.000 Wagen zurück. Auch die anderen deutschen Hersteller verzeichneten Rückgänge. Der Absatz der Marke BMW schrumpfte im Dezember um 5,2 %, im gesamten Jahr 2016 verkauften die Münchener mit gut 313.000 Wagen 9,5 % weniger Fahrzeuge von ihrer Hauptmarke. Besser schlug sich die Konkurrenz aus Stuttgart, die 2016 BMW als weltgrößten Premiumhersteller überholt haben dürfte. Zwar gingen die Verkäufe von Mercedes-Benz in den USA im Dezember um 6,4 % zurück, auf Jahressicht betrug das Minus jedoch lediglich 0,8 %.



Zuwächse verzeichneten Audi und Porsche, die im Dezember 13,7 % beziehungsweise 2 % mehr Fahrzeuge verkauften.



