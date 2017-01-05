DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
EMITTENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DB X-TR. XCXC LU0892103994 BAW/UFN
DB X-TR. XHCP LU0967438234 BAW/UFN
DB X-TR. XI13 LU0877808211 BAW/UFN
DB X-TR. XIT3 LU0877808484 BAW/UFN
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EMITTENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DB X-TR. XCXC LU0892103994 BAW/UFN
DB X-TR. XHCP LU0967438234 BAW/UFN
DB X-TR. XI13 LU0877808211 BAW/UFN
DB X-TR. XIT3 LU0877808484 BAW/UFN