FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Heilige Drei Könige" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung im Dezember nicht namentlich über den neuen Präsidenten Donald Trump gesprochen. Allerdings sprachen die Vertreter der Federal Reserve laut Protokoll sehr wohl über die "beträchtliche Unsicherheit" und die Auswirkungen, welche die neue Regierung auf die Wirtschaftsentwicklung haben kann. Fast alle Fed-Vertreter gehen davon aus, dass höhere Ausgaben des Staates - etwa für Infrastrukturprojekte - oder Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren befeuern können. Es sei aber völlig unklar, welche Vorschläge der Regierung in welchem Umfang wann zu erwarten seien. Es könne deshalb auch noch nicht gesagt werden, wie sich Veränderungen der Regierungspolitik auf die Konjunktur auswirken würden. Viele Fed-Vertreter gaben jedoch ihrer Sorge Ausdruck, dass es die nun bestehende Unsicherheit schwerer mache, über die künftige Entwicklung der Leitzinsen zu sprechen. Einige Vertreter warnten vor der Gefahr, dass ein stärkeres Wirtschaftswachstum und die höheren Ölpreise die Inflation anheizen könnten. Andere beschwichtigten jedoch, dass der starke US-Dollar die Teuerung in Schach halten werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

09:00 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Dezember

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,2 -EU 11:00 Erzeugerpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/0,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-0,4% gg Vj -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +168.000 Stellen zuvor: +216.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 265.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 57,2 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2021 Auktion 1,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2026 Auktion 2,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2046 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 4 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 8,5 bis 9,5 Mrd EUR, davon 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2026 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 3,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2045 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2066 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037 im Volumen von 2,25 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihenmit Laufzeit September 2020 ím Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion zweijähriger Nullkuponanleihe mit Laufzeit April 2019 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Gesamtvolumen von 3 bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.262,20 -0,09% Nikkei-225 19.503,72 -0,46% Shanghai-Composite 3.160,00 +0,04% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.584,31 +0,00% DAX-Future 11.588,50 -0,03% XDAX 11.590,20 -0,03% MDAX 22.256,98 -0,67% TecDAX 1.836,18 -0,20% EuroStoxx50 3.317,52 +0,08% Stoxx50 3.048,05 +0,11% Dow-Jones 19.942,16 +0,30% S&P-500-Index 2.270,75 +0,57% Nasdaq-Comp. 5.477,00 +0,88% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,29% -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Kurse an Europas Börsen dürften sich zum Handelsbeginn kaum bewegen. "Am Markt ist man im Moment hin- und hergerissen, ob die Kurse wieder zurückfallen und die Möglichkeit zum Einstieg geben, oder ob der Markt rasch nach oben wegläuft", beschreibt ein Händler die Gemengelage. Sollte der DAX über 11.600 und 11.700 Punkte steigen, werde für unterinvestierte Akteure die Not groß, zumal Investoren im neuen Jahr auch neue Mittel zur Anlage zur Verfügung haben dürften. Vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag weitere Aufschlüsse über den Zinspfad der Federal Reserve geben können, dürfte die "Hängepartie auf hohem Niveau" andauern, sagt ein anderer Händler. Veränderungen in den Portfolios zum Jahresbeginn dürften in den kommenden Wochen eine steigende Anzahl von Umstufungen von Sektoren und Einzelwerte seitens der Analysten zur Folge haben. So beispielsweise am Morgen Exane BNP zum deutschen Immobiliensektor und JP Morgan zu deutschen Versicherern.

RÜCKBLICK: Wenig verändert - Bankenwerte waren erneut gesucht. Seit Beginn des Jahres ist der europäische Bankensektor bereits um knapp 4 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Kursstützend wirkte ein positiver Kommentar von Barclays zur Deutschen Bank, Credit Suisse und UBS. Credit Suisse stiegen 3,5 Prozent und UBS 2,5 Prozent. JP Morgan hat die Novartis-Aktie auf "Neutral" gesenkt, was den Kurs um 0,9 Prozent drückte. Negativ werten Händler auch, dass der Onkologie-Chef von Novartis die Schweizer verlässt. In London brachen Next um 14,4 Prozent ein und belasteten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie Marks & Spencer, die um 6,1 Prozent fielen. Next hat schwache Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt und die Umsatzprognose für 2017 gesenkt. Zalando büßten 3,7 Prozent ein, der Online-Modehändler ist stark auf dem britischen Markt aktiv.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Kursgewinner im DAX waren Deutsche Bank mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf 6 Prozent. Anleger setzen immer mehr auf eine Erholung des mit vielen Problemen beladenen Bankhauses. Barclays hat zudem das Kursziel erhöht. Eine Hochstufung durch JP Morgan sorgte bei Bayer für ein Kursplus von 1,3 Prozent. Chemiewerte wurden verkauft: Lanxess büßten 2,5 Prozent ein, Evonik 1,3 Prozent und Covestro 4,3 Prozent. Linde fielen um 1,2 Prozent. Bei einigen Papieren, die 2016 überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben, nahmen Anleger laut einem Händler Kursgewinne mit. Adidas verloren 1,9 Prozent, Heidelbergcement 2 Prozent und Thyssenkrupp 1,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 11.590 Pkt - Umstufungen machen Kurse

Laut einem Händler haben die US-Automobilabsatzzahlen der deutschen Hersteller im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien keine Rolle gespielt. Deutsche Bank und Commerzbank seien dagegen mit Aufschlägen von 2,4 bzw. 1,0 Prozent auffällig gewesen. Bankenwerte hatten bereits im Börsenhandel zu den klaren Gewinnern in Europa gezählt. Barclays hatte sich unter anderem positiv zur Deutschen Bank geäußert. JPM hatte laut Händler die Allianz auf "Overweight" hoch- und Talanx auf "Neutral" bzw. Hannover Rück auf "Underweight" abgestuft. Während Allianz 1,0 Prozent fester gestellt wurden, wurden Talanx und Hannover Rück 0,9 bzw. 1,3 Prozent schwächer getaxt. Darüber hinaus erhöhte die BNP Vonovia auf "Outperform", weshalb der Wert 0,9 Prozent fester gestellt wurde.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der US-Aktienmarkt bewies eine erstaunliche Gelassenheit im Hinblick auf die US-Geldpolitik. Denn das mit Spannung erwartete Sitzungsprotokoll der Fed bewegte die Kurse insgesamt kaum. Im Anschluss an die Veröffentlichung zogen die Kurse sogar ganz moderat auf Tageshoch an, obwohl einige Analysten eine möglicherweise schnellere Gangart bei künftigen Leitzinserhöhungen als bisher vermutet herauslasen. Händler sprachen von einer nachlassenden Abhängigkeit des Marktes von der Zinspolitik der Fed. Die stärkeren Aufschläge an der Nasdaq gingen vor allem auf das Konto einer Rally bei Biotechnologiewerten. Die Fed-Vertreter hatten Mitte Dezember eine "beträchtliche Unsicherheit" attestiert, welche die neue Regierung auf die Wirtschaftsentwicklung haben könne. Die US-Automobilabsatzzahlen fielen insgesamt besser aus als erwartet. Tesla zogen um 4,6 Prozent, GM um 5,5 Prozent und Ford um 4,6 Prozent an. Nach Großinvestor Carl Icahn hat nun Investor Mario Gabelli bei Hertz aufgestockt, der Wert legte um 4,9 Prozent zu. Delta Air Lines hat im Dezember im Passagiergeschäft mit den Umsätzen positiv überrascht, die Titel gewannen 2,5 Prozent. Weight Watchers schnellten um 20,9 Prozent empor, nachdem die Dietprodukte der Gesellschaft auf ein positives Echo gestoßen waren.

