CUPERTINO (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Apple beteiligt sich mit 1 Milliarde US-Dollar an dem Investitionsfonds der japanischen Softbank. Die Kalifornier gesellten sich damit zu den anderen Investoren, zu denen auch unter anderem der Apple-Zulieferer Foxconn Technology und Oracle-Chairman Larry Ellison gehörten, teilte der japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern mit. Insgesamt wollen die Japaner 100 Milliarden Dollar einsammeln. Das Geld aus dem Fonds soll in zukunftsträchtige IT-Bereiche wie die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz und der mobilen Vernetzung fließen.

Apple-Sprecherin Kristin Huguet erklärte, "wir glauben, dass der neue Fonds die Entwicklung von Technologien beschleunigen wird, die auch für uns strategisch wichtig sind." Apple und Softbank arbeiteten bereits seit einigen Jahren zusammen, fügte sie an.

Zu den weiteren Investoren sollen laut Softbank Qualcomm und Saudi-Arabien gehören. Das Land will in einem Zeitraum von 5 Jahren insgesamt 45 Milliarden Dollar in den Fonds einbringen. Softbank selbst will 25 Milliarden Dollar beisteuern. Mit der Sache vertraute Personen sagten, die Japaner planten bis zum Monatsende mit einem vorläufigen Schluss bei der Mittelbeschaffung. Das endgültige Closing dürfte dann aber erst Mitte 2017 bei dem Fonds namens Softbank Vision Fund anstehen.

Fonds bringt Wettbewerber zusammen

Die Informanten gehen davon aus, dass die Japaner auch ihr jüngstes Investment in die Firma Oneweb in den Fonds einbringen könnten. Softbank hatte jüngst die Investition von 1 Milliarde Dollar in Oneweb angekündigt. Die Gesellschaft will in Massenfertigung Satelliten produziert, die dann zur Grundlage eines weltweit flächendeckenden Internetzugangs werden sollen. Damit sollen dann besonders bislang nicht angeschlossene Regionen in der Welt Internetzugang erhalten.

Der Fonds der Japaner vereint nun einige Wettbewerber mit überlappenden Geschäftsinteressen, die Jahre zurückreichen. Im Jahr 2008 vereinbarten Softbank und Apple, dass die Japaner das iPhone exklusiv in dem Land anbieten dürfen. Diese Handys werden größtenteils von Foxconn gebaut und arbeiten mit Mikrochips, die Qualcomm von der Softbank-Tochter ARM Holdings lizenziert hat. Apples Investment von 1 Milliarde Dollar ist deswegen ungewöhnlich, weil die Kalifornier nicht oft Geld in Venture-Capital-Fonds einbringen. Das ist nun das jüngste Beispiel dafür, dass sich die Anlagestrategie von Apple ändert. Der iPhone-Hersteller beteiligte sich 2016 mit 1 Milliarde Dollar bereits an dem chinesischen Uber-Konkurrenten Didi Chuxing. Softbank zählt hier ebenfalls zu den Investoren.

January 05, 2017

