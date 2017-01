Börsianer rechnen mit Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt zu Beginn des Handelstags. Am Nachmittag stehen die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan.

In Erwartung weiterer Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur werden sich Anleger Börsianern zufolge zur Eröffnung am Donnerstag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...