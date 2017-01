Luzern - Emmi baut sein Geschäft mit Ziegenmilch weiter aus: Der Luzerner Milchverarbeiter übernimmt dazu das US-amerikanische Familienunternehmen Jackson-Mitchell ("Meyenberg"). Mit 30 Mitarbeitenden - verteilt auf zwei Produktionsbetriebe in Turlock (Kalifornien) und Yellville (Arkansas) - erwirtschaftet dieses einen Jahresumsatz von knapp 30 Mio USD. Für Emmi böten sich durch die Akquisition insbesondere in der Milchbeschaffung Chancen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Meyenberg ist den Angaben zufolge in den USA ein führender Anbieter von Ziegenmilch, Kondensmilch sowie Pulver aus Ziegenmilch, wobei die Produkte ...

