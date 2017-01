Guten Morgen,

der DAX kämpft weiter mit 11.600 Punkten. Gelingt ein Durchbruch nach oben, dürften 11.750 Punkte folgen. Ansonsten ist mit einem längeren Kursrückgang bis 11.200 Punkte, möglicherweise auch 10.800 Punkte zu rechnen.

Die Korrektur am Vortag bis 11.531 Punkte wurde direkt wieder hochgekauft. Der DAX zeigt also weiter Stärke, angetrieben durch einen erneuten Anstieg im S&P500. Aber auch der S&P500 befindet sich an einem Widerstandsbereich und könnte direkt wieder nach unten abdrehen. Ob ein DAX-Durchbruch nach oben gelingt bleibt abzuwarten, die Widerstände sind zahlreich (siehe Monatschart).

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 11.584 Punkten, vorbörslich bei 11.582 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX kämpft mit 11.600 Punkten. Gelingt hier der Durchbruch nach oben, folgen wohl 11.750 Punkte. Gelingt kein Durchbruch, ist mit einer längeren Korrektur zu rechnen.

Über 11.600/11.650 Punkte Hochlauf bis 11.750 Punkte wahrscheinlich.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Januar 2017): Bei 71 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...