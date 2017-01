Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung im Dezember nicht namentlich über den neuen Präsidenten Donald Trump gesprochen. Allerdings sprachen die Vertreter der Federal Reserve laut Protokoll sehr wohl über die "beträchtliche Unsicherheit" und die Auswirkungen, welche die neue Regierung auf die Wirtschaftsentwicklung haben kann. Fast alle Fed-Vertreter gehen davon aus, dass höhere Ausgaben des Staates - etwa für Infrastrukturprojekte - oder Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren befeuern können. Es sei aber völlig unklar, welche Vorschläge der Regierung in welchem Umfang wann zu erwarten seien. Es könne deshalb auch noch nicht gesagt werden, wie sich Veränderungen der Regierungspolitik auf die Konjunktur auswirken würden. Viele Fed-Vertreter gaben jedoch ihrer Sorge Ausdruck, dass es die nun bestehende Unsicherheit schwerer mache, über die künftige Entwicklung der Leitzinsen zu sprechen. Einige Vertreter warnten vor der Gefahr, dass ein stärkeres Wirtschaftswachstum und die höheren Ölpreise die Inflation anheizen könnten. Andere beschwichtigten jedoch, dass der starke US-Dollar die Teuerung in Schach halten werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +168.000 Stellen zuvor: +216.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 265.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 57,2 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.262,20 -0,09% Nikkei-225 19.520,69 -0,38% Hang-Seng-Index 22.456,28 +1,45% Kospi 2.041,95 -0,18% Shanghai-Composite 3.163,09 +0,14% S&P/ASX 200 5.753,30 +0,29%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen. Gute Konjunkturdaten geben dabei den Börsen in Hongkong und Schanghai Auftrieb. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehört der Tokioter Aktienmarkt. Dort geben vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen nach, nachdem der Yen zum Dollar deutlich aufgewertet hat. So fallen die Aktien von Canon um 0,3 Prozent. Toyota Motor verlieren 0,9 Prozent. In Hongkong sind es vor allem die Aktien von Banken und Versicherungen, die Kursgewinne verzeichnen. Bank of Communications und Ping An Insurance legen um je 1,3 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Eine Reihe schlechter Nachrichten aus dem US-Einzelhandel drückte im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch die Aktien der Branche. Der Kurs von Kohl's brach um 15 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Ertragsziele gesenkt hatte. Die Kaufhauskette Macy's will in diesem Jahr 68 Filialen schließen und umfangreiche Entlassungen vornehmen (siehe Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr), was die Aktie um 10,9 Prozent abstürzen ließ. Andere Branchentitel wurden in Sippenhaft genommen: Nordstrom verbilligten sich um 5,1 Prozent. Für J.C. Penney ging es um 5,8 Prozent nach unten. Dillard's büßten 3,9 Prozent ein und Sears Holdings 3,5 Prozent. Die Aktien der Fastfood-Kette Sonic gaben anfangs nach, nachdem das Unternehmen für sein erstes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hatte. Allerdings ist CEO Cliff Hudson zuversichtlich, dass es im laufenden Jahr wieder aufwärts geht. Die Aktie zeigte sich zuletzt 0,2 Prozent höher.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.942,16 0,30 60,40 0,91 S&P-500 2.270,75 0,57 12,92 1,43 Nasdaq-Comp. 5.477,00 0,88 47,92 1,74 Nasdaq-100 4.937,21 0,53 25,87 1,51 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 945 Mio 987 Mio Gewinner 2.607 2.306 Verlierer 466 742 Unverändert 63 68

Etwas fester - Der US-Aktienmarkt bewies eine erstaunliche Gelassenheit im Hinblick auf die US-Geldpolitik. Denn das mit Spannung erwartete Sitzungsprotokoll der Fed bewegte die Kurse insgesamt kaum. Im Anschluss an die Veröffentlichung zogen die Kurse sogar ganz moderat auf Tageshoch an, obwohl einige Analysten eine möglicherweise schnellere Gangart bei künftigen Leitzinserhöhungen als bisher vermutet herauslasen. Händler sprachen von einer nachlassenden Abhängigkeit des Marktes von der Zinspolitik der Fed. Die stärkeren Aufschläge an der Nasdaq gingen vor allem auf das Konto einer Rally bei Biotechnologiewerten. Die Fed-Vertreter hatten Mitte Dezember eine "beträchtliche Unsicherheit" attestiert, welche die neue Regierung auf die Wirtschaftsentwicklung haben könne. Die US-Automobilabsatzzahlen fielen insgesamt besser aus als erwartet. Tesla zogen um 4,6 Prozent, GM um 5,5 Prozent und Ford um 4,6 Prozent an. Nach Großinvestor Carl Icahn hat nun Investor Mario Gabelli bei Hertz aufgestockt, der Wert legte um 4,9 Prozent zu. Delta Air Lines hat im Dezember im Passagiergeschäft mit den Umsätzen positiv überrascht, die Titel gewannen 2,5 Prozent. Weight Watchers schnellten um 20,9 Prozent empor, nachdem die Diätprodukte der Gesellschaft auf ein positives Echo gestoßen waren.

TREASURYS

Am US-Rentenmarkt stützte die im Fed-Protokoll genannte Unsicherheit, auch wenn die Notierungen anschließend wieder zurückkamen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor einen Basispunkt auf 2,44 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0565 +0,7% 1,0488 1,0428 +0,5% EUR/JPY 122,47 -0,4% 122,98 122,80 -0,4% EUR/GBP 0,8553 +0,5% 0,8512 0,8497 +0,3% GBP/USD 1,2353 +0,3% 1,2321 1,2273 +0,1% USD/JPY 115,92 -1,2% 117,27 117,75 -0,8% USD/KRW 1185,41 -0,9% 1195,62 1203,32 -1,8% USD/CNY 6,8761 -0,9% 6,9351 6,9511 -1,0% USD/CNH 6,7898 -1,4% 6,8854 6,9231 -2,7% USD/HKD 7,7543 -0,0% 7,7555 7,7556 0% AUD/USD 0,7323 +0,7% 0,7275 0,7271 +1,5%

Nach seinem 14-Jahreshoch des Vortages kam der US-Dollar leicht zurück. Der Euro kletterte auf 1,0482 Dollar nach Wechselkursen knapp über der Marke von 1,04 am Vorabend. Der WSJ-Dollarindex ermäßigte sich um 0,6 Prozent. Im Anschluss an das Fed-Protokoll bewegte sich der Greenback nur wenig.

Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag gerät der Dollar stärker unter Druck. Offenbar zweifelten viele Anleger, ob es richtig war, Dollar zu kaufen, sagt Daisuke Karakama, Chefvolkswirt der Mizuho Bank. Denn es kristallisiere sich immer stärker heraus, dass der neu gewählte US-Präsident Donald Trump eine protektionistische Wirtschaftspolitik verfolgen wolle. Einige Marktteilnehmer vermuteten hinter den Kursbewegungen aber auch Positionsanpassungen vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, fügt Karakama hinzu. Und nicht zuletzt werde das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank von einigen Beobachtern als "taubenhaft" interpretiert, weil dort von "beträchtlicher Unsicherheit" mit Blick auf die Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung die Rede gewesen sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,16 53,26 -0,2% -0,10 -1,0% Brent/ICE 56,29 56,46 -0,3% 0,00 -0,8%

Nach dem Vortagesabsturz und drei Verlustsitzungen in Folge erholten sich die Ölpreise im Fahrwasser eines schwächeren Dollar moderat. Weiterhin schwankte der Markt zwischen der Erwartung einer Stabilisierung der Ölpreise durch die beschlossene Förderkürzung der Opec und Sorgen über deren Umsetzung. WTI verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 53,26 Dollar, für Brent ging es um 1,8 Prozent auf 56,46 Dollar nach oben. Goldman Sachs sah das Hoch bei den Ölpreisen über den Sommer bei 59 Dollar je Fass. Das Hochfahren der US-Schieferölförderung sollte den Preis deckeln.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.178,10 1.163,38 +1,3% +14,73 +2,3% Silber (Spot) 16,66 16,43 +1,4% +0,23 +4,6% Platin (Spot) 959,40 943,75 +1,7% +15,65 +6,2% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,7% +0,02 +2,8%

Der Goldpreis setzte am Mittwoch seine jüngste Erholungsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze näherte sich einem Vierwochenhoch. Auslöser war der leicht nachgebende Dollar bei steigenden Inflationserwartungen - auch befeuert durch das Fed-Protokoll. Für die Feinunze wurden zuletzt knapp 1.164 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,4 Prozent. Zuvor hatte der Preis mit 1.168 Dollar den höchsten Stand seit dem 9. Dezember erreicht. Im Handel war auch von einer steigenden Nachfrage nach physischem Gold aus China und Indien die Rede. Am Donnerstag geht es mit dem Goldpreis dank des schwächeren Dollar weiter nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

