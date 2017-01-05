DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WESTKAM GOLD OUH2 CA96041W1086 BAW/UFN
ST.JUDE MEDICAL INC. JUD US7908491035 BAW/UFN
LUCAS ENERGY INC. 58L1 US5493333000 BAW/UFN
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INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WESTKAM GOLD OUH2 CA96041W1086 BAW/UFN
ST.JUDE MEDICAL INC. JUD US7908491035 BAW/UFN
LUCAS ENERGY INC. 58L1 US5493333000 BAW/UFN