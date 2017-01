DAX - Weiter auf Konsolidierungskurs (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Abwärts Rückblick: Der DAX erreichte am Dienstag im vorbörslichen Handel ein Hoch bei 11.646 Punkten. Seit diesem Hoch konsolidiert der Index. Dabei fiel er gestern im Tief auf 11.530 Punkte zurück. Danach erholte er sich zwar, prallt aber in der heutigen Eröffnung des vorbörslichen Handels am kurzfristigen Abwärtstrend nach unten ab und nähert sich dem gestrigen Tagestief an. Charttechnischer Ausblick (Stand 8.12 Uhr): Sollte der DAX dieses Tief bei 11.530 Punkten durchbrechen, dann würde eine weitere Konsolidierungswelle in Richtung 11.480 Punkte drohen. Dort dürfte es aber dann zu einer Stabilisierung und anschließend eine...

