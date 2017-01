Am 22.12. konnten wir melden: "E.ON: Treffer! Zertifikatgewinn 20% in drei Tagen! Da könnte mehr gehen!" Was sollen wir Ihnen sagen; es ging mehr - wesentlich mehr, denn wir hatten mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt am 02.01. schon 82% Gewinn auf dem Zeiger! Nachdem wir mit E.ON einen solchen Treffer gelandet hatten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...