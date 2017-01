Tagesgewinner war am Mittwoch Tesla mit 4,61% auf 226,99 (135% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,30%) vor Polytec mit 3,65% auf 10,78 (114% Vol.; 1W 3,45%) und Deutsche Bank mit 3,08% auf 18,26 (124% Vol.; 1W 4,22%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -3,42% auf 38,10 (128% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,43%), Lenzing mit -2,98% auf 110,60 (119% Vol.; 1W -2,85%), GFT Technologies mit -2,85% auf 20,65 (92% Vol.; 1W -2,11%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (21594,02 Mio.), Glencore (19765,82) und Tesla (5014,89). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei GVC Holdings (200%), Andritz (161%) und Airbus Group (154%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Evotec mit 28,17%, die...

