FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt sind die deutschen Renten-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.16 Uhr um 19 Ticks auf 163,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,57 Prozent und das Tagestief bei 163,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 19.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 7 Ticks auf 133,63 Prozent. Händler gehen angesichts der neuen Dollar-Schwäche davon aus, dass die Erholung am Rentenmarkt anhält. Das Protokoll der US-Notenbank zeige, dass Zinserhöhungen unklarer seien, als vom Markt bereits eingepreist. Auch technisch sei damit die Bedeutung der Unterstützung von 163 Prozent im Bund-Futures zementiert worden. Sie dürfte den Markt gut nach unten absichern, heißt es weiter.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.