Boly Inc., ein globales Hochtechnologieunternehmen mit Firmensitz in Silicon Valley, präsentiert seine jüngste, zum Patent angemeldete Technologie für erneuerbare Energie auf der Consumer Electronics Show 2017 (CES 2017) in Las Vegas.

Structure of BolySolar Enhancer and BolySolar Doubler (Photo: Business Wire)

BolySolar ist ein von Boly Inc. geschaffenes, weiterentwickeltes Set von Solarsystem-Technologien, welche die Energiebranche revolutionieren werden. Boly Inc. wird auf der CES 2017 das vierte und fünfte erneuerbare Energieprodukt vorstellen BolySolar Enhancer und BolySolar Doubler.

Die zum Patent angemeldeten Lösungen nutzen Spiegel oder eine reflektierende Fresnel-Linsentechnologie zur Bündelung des Lichts in den Brennpunktbereich, die direkt an einem Solarpanel montiert werden können. Beide Lösungen sind so konstruiert, dass sie Solarpanellösungen nach dem derzeitigen Stand der Technik verstärken (siehe Zeichnung).

BolySolar Enhancer hat folgende Eigenschaften:

Er kann zur Steigerung der Stromerzeugung an bestehende Installationen angebracht werden, um die Investitionskosten schneller zu decken.

Der Spitzenwert der Dichte ist 1,3 Mal höher als bei bestehenden fest installierten PV-Anlagen.

Er kann jährlich 1,4 Mal mehr Strom erzeugen als bestehende fest installierte PV-Anlagen.

Er kann an bestehende fest installierte PV-Anlagen angebracht werden, ohne dass die Panel-Anordnung geändert werden muss.

Er ist als Verbraucherprodukt zum Nachrüsten für Kraftwerks- und Einzelpanellösungen konstruiert.

BolySolar Doubler, noch leistungsstärker als der Enhancer, bietet:

Eine Lösung, die die Stromausbeute eines PV-Panels typischerweise verdoppelt, mit reflektierenden Fresnel-Linsen und Spiegeln

1,8 bis 2 Mal höhere Stromausbeute pro Jahr bei fest installierten PV-Anlagen

Kann flexibel an jedem Solarpanel angebracht werden, mit oder ohne einachsige Nachführung

Option eines kostengünstigen einachsigen Nachführsystems mit selbstreinigender Technologie

Diese Produkte senken die Kosten um 20 bis 30 und erhöhen die Stromproduktion um das 1,4 bis 2-fache. "Im Zuge der Talfahrt der Preise für Solarpanel trägt unsere Lösung dazu bei, die Kosten um weitere 30 oder mehr zu senken und Panel mit einer höheren Effizienz ökonomisch attraktiver zu machen. Dadurch werden solare Großraftwerke augenblicklich wirtschaftlicher als fossile Kraftwerke", sagte Dr. Xiaoping Hu, CEO von Bolymedia Holdings Co. Ltd.

Um weitere Informationen über die neueste Technologie von Boly Inc. zu erhalten, besuchen Sie bitte Stand 35785, South Hall 4, auf der CES 2017, die vom 5. bis 8. Januar stattfindet.

Über Boly Inc.

Bolymedia Holdings Co. Ltd. (Boly Inc.) wurde im Jahr 2002 gegründet. Das Unternehmen unterhält drei Tochtergesellschaften in Kalifornien, Shenzhen und Hongkong und hat mehr als 90 Patente eingereicht, die weite Teile des Imaging- und CleanTech-Bereichs abdecken. Das Unternehmen unterhält die beiden Geschäftsbereiche Imaging und Renewable Energy und ist bestrebt, die Welt in die Lage zu versetzen, von effizienten Solarenergiesystemen zu profitieren, die das Problem der globalen Erderwärmung lösen und Belastungen aufgrund der heutigen Energienotstände beseitigen helfen. Weitere Informationen finden Sie unter http://bolymedia.com/.

