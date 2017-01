Lauda-Königshofen - Lufthansa-Aktie: Dynamischer Kursausbruch möglich - Chartanalyse Obwohl die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) seit einigen Wochen nur bedingt vorankommt, müssen Anleger das Gesamtbild von etwas weiter weg betrachten - denn die Aktie befindet sich in einer äußerst bullischen Konsolidierungsphase, die bald einen dynamischen Kursausbruch zur Folge haben könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...