Die Christsozialen wollen lieber mit einem eigenen "Bayernpaket" in den Bundestagswahlkampf ziehen, als von einer festen Obergrenze abzuweichen. Das Friedenstreffen mit Merkel am 6. Februar steht auf der Kippe.

In Kloster Seeon schwört CSU-Parteichef Horst Seehofer in dieser Woche die Bundestagsabgeordneten seiner Partei auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ein. Topthemen sind die innere Sicherheit und die Flüchtlingspolitik - und natürlich die Frage, ob die CSU mit der Schwesterpartei auch ein gemeinsames Wahlprogramm beschließen will. Oder kann. Denn zwischen beiden Parteien gibt es zwei unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Einführung von Flüchtlingsobergrenzen, die sich offenbar nicht durch einen Kompromiss lösen lässt. Denn Seehofer hat sich auf eine Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr festgelegt, die Deutschland nach seiner Ansicht maximal verkraften kann. Und dagegen hat sich die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ebenso eindeutig festgelegt. In Kloster Seeon, wo die CSU-Bundestagsabgeordneten derzeit ihre Klausurtagung abhalten, ...

