Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter innovativer Videoüberwachungsprodukte und -lösungen, führt in diesem Jahr auf der INTERSEC Dubai seine neuesten Entdecklungen bei der Entwicklung intelligenter Daten vor, einschließlich der beeindruckenden H.265+ Videokompressionstechnologie, unbemannter Luftfahrzeuge, Gesichtserkennungsfunktionen, Wärmekameras und Kameras der "all-in-one" PanoVu Serie.



"INTERSEC ist die erste internationale Sicherheitsfachmesse im neuen Jahr und wir freuen uns auf die Gelegenheit, die jüngsten Innovationen von Hikvision den Besuchern aus der ganzen Welt vorstellen zu können", sagte Binson Xu, GM von Hikvision MENA (Mittlerer Osten und Nordafrika). "Neben intelligenten Technologien und Produkten erhalten Besucher zusätzlich eine Einführung in die durchgehenden Lösungen von Hikvision mit ihrem außergewöhnlichen Nutzererlebnis, wie z. B. die Smart Retail [intelligente Einzelhandels-] Lösung und die Smart Traffic [intelligente Verkehrs-] Lösung, um nur zwei zu nennen."



Hikvision H.265+ Smart Codec



Die von Hikvision selbstständig entwickelte H.265+ Kompression hilft Nutzern, den höchstmöglichen Wert durch die nennenswerte Reduzierung der Bitrate zu erzielen, da trotz geringerer Bandbreite die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird. H.265+ verbessert die Kompressionsrate mithilfe von drei Kerntechnologien, nämlich: Vorhersagekodierung, Geräuschunterdrückung und Bitratekontrolle.



Es ist geplant, das intelligente H.265+ Codec in Zukunft bei allen Produkten von Hikvision einzusetzen. Auf der INTERSEC Dubai ist diese Technologie zunächst in der Hikvision Easy IP Serie, der EXIR Serie und der Hikvision DarkFighter Serie etc. verfügbar.



Das breite Lösungsspektrum von Hikvision



Um zu beweisen, dass Hikvision nicht nur ein Hersteller von Videoüberwachungsausrüstung ist, sondern auch ein Anbieter von "durchgängigen" Lösungen, stellt das Unternehmen seine verbesserten vertikalen Lösungen vor, ebenso wie die Pyronix Einbruchsicherung für private und Geschäftsumgebungen.



Insbesondere findet eine live Bildschirmdarstellung (OSD) für Transaktionsintegration der Smart Retail Lösung von Hikvision statt. Die Smart Retail Lösung verfügt über genaue Business Intelligence-Berichte für SMB-Besitzer, die ihnen hilft, den Status ihrer Geschäftstätigkeit zu verstehen und die Managementeffizienz entsprechend zu verbessern. Die Hikvision Smart Traffic & Parking Lösung wird mithilfe eines simulierten Straßenverkehrs- und Parkplatzszenarios dargestellt, das Verkehrsüberwachung durch E-Polizei und ANPR (automatische Nummernschildererkennung) einschließt.



Industrielle, unbemannte Luftfahrzeuge



Hikvision dehnt die Grenzen der Sicherheitstechnologie unvermindert aus. Ein Beispiel dafür ist sein unbemanntes Luftverkehrsfahrzeug (UAV), das ebenfalls auf der INTERSEC vorgestellt wird. Die Drohnentechnologie von Hikvision ist eine effizientere Lösung für Orte, die Menschen nur schwer zugängig sind, wie Waldbrände, Hochspannungsleitungen und Naturkatastrophen.



Sie finden Hikvision auf Stand SA-A12.



Pressekontakt: Ada Han Tel.: +86 571 87356120 Fax: +86 571 89935635 E-Mail: hanfei@hikvision.com