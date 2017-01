Hannover - In der Eurozone hat sich die Konjunkturerholung im Jahr 2016 wie erwartet fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Im ersten Quartal hätten einige, teils witterungsbedingte Sondereffekte einen durchaus dynamischen Start ins Jahr bewirkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe kräftig um 0,5% Q/Q zugelegt. In den beiden Folgequartalen habe sich der Aufwärtstrend mit etwas geringerer Dynamik von je 0,3% Q/Q fortgesetzt (für Q3 erwarte man eine leichte Aufwärtsrevision). Vor dem Hintergrund einer wie schon im Vorjahr nur mäßigen globalen Expansion stelle dies durchaus eine bemerkenswert solide Entwicklung dar. Für die letzten drei Monate des Jahres 2016 zeichne sich für die Eurozone zudem eine deutlich beschleunigte Expansion der Wirtschaftsleistung ab, die Analysten würden mit einer Quartalswachstumsrate von rund 0,5% rechnen. Im Gesamtjahr 2016 ergebe sich für das reale BIP eine Jahresveränderungsrate von 1,7%. Im Rückblick erweise sich die vor einem Jahr erstellte Wachstumsprognose der Analysten von 1,6% damit als sehr treffsicher.

