Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed beklagt Unsicherheit über künftige Wirtschaftpolitik der USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember nicht namentlich über den neuen Präsidenten Donald Trump gesprochen. Sein Name taucht jedenfalls nicht auf in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung, obwohl seine Politik deutlichen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung Amerikas und der Welt haben könnte. Allerdings sprachen die Vertreter der Federal Reserve laut Protokoll sehr wohl über die "beträchtliche Unsicherheit" und die Auswirkungen, welche die neue Regierung auf die Wirtschaftsentwicklung haben kann.

Virtuelle Währung Bitcoin steuert auf Allzeithoch zu

Die virtuelle Währung Bitcoin nähert sich ihrem Allzeithoch und scheint für Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit attraktiv zu sein. Sie knackte laut Bitcoin-Preisindex am Donnerstag die 1.100-Dollar-Schwelle (1.054 Euro) und kam damit ihrem bisherigen Höchststand nahe. Dieser war 2013 mit 1.165,89 Dollar erreicht worden. Anschließend verlor die virtuelle Währung zwischenzeitlich aber drei Viertel ihres Wertes.

Chinas Dienstleistungssektor legt auch im Dezember weiter zu

Das Geschäft der chinesischen Dienstleister ist im Dezember schneller gewachsen als im Vormonat. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,4 Punkte von 53,1 im November und markierte damit den höchsten Wert seit 17 Monaten, wie Caixin Media Co und der Datendienstleister Markit mitteilten. Damit bleibt der Index komfortabel über der Marke von 50, die auf eine anhaltende Expansion hindeutet. Der verbesserte Auftragseingang und ein Wachstum bei neuen Arbeitsplätzen sorgten unter den chinesischen Dienstleistern für eine höhere Zuversicht, so Caixin.

Wall-Street-Anwalt Clayton wird Chef der US-Börsenaufsicht

Die Suche nach einem neuen Chairman für die US-Börsenaufsicht SEC hat ein Ende. Der Wall-Street-Anwalt Jay Clayton soll den Job bekommen. Er hatte sich bereits als Favorit herauskristallisiert. Der designierte Präsident Donald Trump werde Clayton nominieren, sagte Trumps Sprecher Sean Spicer.

Autobauer robben sich im Dezember zu US-Absatzrekord 2016

Die Automobilhersteller haben im vergangenen Jahr wohl einen neuen Verkaufsrekord in den USA eingefahren. Der Dezember verlief vor allem dank Marktführer General Motors (GM) besser als befürchtet. Laut den Marktforschern von J.D. Power gelang das auch wegen der deutlich höheren Verkaufsanreize. Die deutschen Hersteller schlugen sich überdurchschnittlich gut. Für Volkswagen ging es nach dem Einbruch in Folge des Abgasskandals im Dezember wieder aufwärts.

Amri-Kontaktmann bereits in der Vergangenheit festgenommen

Gegen den am Dienstag festgenommenen Kontaktmann des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri ist bereits in der Vergangenheit wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden. Der 26-jährige Tunesier und zwei Männer hätten im Verdacht gestanden, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben, sagte der Berliner Justizsprecher Martin Steltner der rbb-Abendschau. Er sei damals vorübergehend festgenommen worden.

Venezuelas Präsident ernennt neuen Stellvertreter und möglichen Nachfolger

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat einen neuen Stellvertreter ernannt, der im Falle von Maduros Amtsenthebung sein Nachfolger werden könnte. Neuer Vizepräsident werde Tareck El Aissami, sagte Maduro am Mittwoch bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Der 42-jährige El Aissami war bislang Gouverneur des nördlichen Staates Aragua und diente unter Maduros Vorgänger Hugo Chavez als Innen- und Justizminister.

Japan/Kfz-Absatz Dez +10,8% gg Vorjahr

Taiwan Verbraucherpreise Dez +1,70% gg Vorjahr (PROG +2,0%)

Philippinen Verbraucherpreise Dez +2,6% gg Vorjahr (PROG +2,7%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Dez +2,5% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.